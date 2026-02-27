تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
كأس فريدة من نوعها استعداداً لأول سباق فورمولا 1 في مدريد

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة

دبليو آر سي
دبليو آر سي: ظهور سيارة تويوتا الجديدة في اختبارات البطولة
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

رالف شوماخر: أسلوب إدارة سترول مشكلة "كبيرة" لـ أستون مارتن

قال سائق الفورمولا 1 السابق رالف شوماخر أن أسلوب الإدارة المتسلط الذي يتبعه مالك فريق أستون مارتن، لورانس سترول، يخلق "مشكلة كبيرة" داخل الفريق.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

لورانس سترول، مالك فريق أستون مارتن

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

ضمن حديثه عبر بودكاست "Backstage Boxengasse" التابع لقناة سكاي سبورتس ألمانيا، شكك شوماخر في استدامة هيكل الفريق ونموذج القيادة المعتمد في مقر الفريق بسيلفرستون، وذلك بعد فترة اختبارات ضعيفة قبل موسم 2026.

فريق أستون مارتن، الذي بنى آمالاً كبيرة خلال الفترة الشتوية، تحت قيادة المصمم الأسطوري أدريان نيوي، خيّب الآمال في اختبارات ما قبل الموسم من حيث السرعة والاعتمادية.

وأكمل الفريق عدداً أقل بكثير من اللفات مقارنة بمنافسيه، ولم يقدم مؤشرات قوية على قدرته على المنافسة على القمة في ظل القوانين الجديدة.

وبحسب شوماخر، فإن المشكلة أعمق من مجرد أرقام التوقيت.

حيث قال: "لدى لورنس سترول أسلوب إدارة مختلف. لا يتحدث كثيراً مع أحد. تراه، لكنه نادراً ما يعطي مقابلات. وبصراحة، لم يحقق النجاح الذي يبرر ذلك حتى الآن".

وأضاف: "هذا يخلق مشكلة كبيرة داخل الفريق. أعتقد أن لورنس يتعرض لضغط هائل لأنه يتصرف تقريباً كحاكم مطلق".

وتابع: "أتساءل إن كان قادراً على تحمل ضغط المستثمرين، لأنه يبدو وكأنه يتخذ القرارات بمفرده".

وأوضح رالف شوماخر أنه رغم الاستثمارات الضخمة والطاقم الفني الكبير، فإن فريق أستون مارتن يعاني من حالة جمود في مرحلة حرجة.

وقال: "حالياً يتحركون أفقياً بدلاً من التقدم إلى الأمام. وفوق ذلك، كانت البداية كارثية". 

وتابع: "آمل أن يحصل سترول والفريق، بمن فيهم أدريان نيوي، على الوقت الكافي. أعتقد أنهم اتخذوا القرارات الصحيحة".

إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماتيا بينوتو، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، إيساك هادجار، ريد بول رايسينغ، ألكسندر ألبون، ويليامز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إستيبان أوكون، فريق هاس فورمولا 1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوليفر بيرمان، فريق هاس F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ألكسندر ألبون، ويليامز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
لورانس سترول، أستون مارتن

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماتيا بينوتو، فريق أودي فورمولا 1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بيستري، ماكلارين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي F1

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
إيزاك هاجار، ريد بُل رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري، إيزاك هاجار، ريد بول رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
جورج راسل، مرسيدس

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فالتيري بوتاس، كاديلاك ريسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
كارلوس ساينز، ويليامز

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
ماكس فيرستابن، فريق ريد بول رايسينغ

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
بيير غاسلي، ألبين

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
تشارلز لوكلير، فيراري

اليوم السادس من اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، بالصور
فورمولا 1
50

كما أشار شوماخر إلى أن تشكيلة السائقين تزيد من حجم الضغط. وذكّر بأن فرناندو ألونسو انضم إلى الفريق على أمل المنافسة في المقدمة، لكنه أصبح مصدر خيبة أمل داخل الحلبة. أما لانس سترول، فيتعرض لانتقادات بسبب أدائه غير المستقر.

وحذّر شوماخر من أن التوترات الداخلية قد تتصاعد إذا لم يحدث تحسن سريع.

وقال: "أولاً وقبل كل شيء، عليهم تجنب تقويض بعضهم البعض من الداخل. سيكون هذا اختباراً هائلاً للصبر. يُقال إن هذا هو الموسم الأخير لـ ألونسو، ومن غير المرجح أن يكون سعيداً؛ بل على العكس، سيكون محبطاً للغاية".

وأضاف: "نحن نعلم أن لانس ليس من النوع الذي يبقى هادئاً عندما لا تسير الأمور في صالحه. وهناك تقارير عن مشادات عالية الصوت. من الواضح أن أدريان نيوي غير سعيد بهذا الوضع. لقد تخيّل الأمور بشكل أفضل بكثير". 

واختتم: "الضغط هائل".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق "فيا" تُواجه تدقيقًا جديدًا بعد انتقادات كولتارد في قضية نسبة الانضغاط

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
اتفاق آبل ونتفليكس: بثّ مباشر لجائزة كندا الكبرى عبر نتفليكس!

دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

دبليو إي سي
دبليو إي سي
إطلاق فيراري
دبليو إي سي: فيراري تكشف عن سيارتها الجديدة وسط حملة الدفاع عن اللقب

فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيراري: حذّرنا "فيا" من إجراءات الانطلاقة
المزيد من
فرناندو ألونسو

ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ويل باكستون يكشف لماذا ينتقد هاميلتون وألونسو سيارات 2026

أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أستون مارتن تراهن على قيادة نيوي حتى 2026

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا "غير راضية" عن أدائها في الفورمولا 1 وليس فقط عن الموثوقية

هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تصدر بيانًا بشأن مشاكل أستون مارتن وتجاربها "الصعبة" في البحرين

أحدث الأخبار

فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
هوندا تعاني من الاهتزازات: هذه المشكلة لم تكن موجودة لدى ريد بُل

تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تهديدات بالقتل تلقاها جاك دوهان العام الماضي

لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لوكلير يكشف عن مجموعته CL16 الجديدة لربيع 2026

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد