ضمن حديثه عبر بودكاست "Backstage Boxengasse" التابع لقناة سكاي سبورتس ألمانيا، شكك شوماخر في استدامة هيكل الفريق ونموذج القيادة المعتمد في مقر الفريق بسيلفرستون، وذلك بعد فترة اختبارات ضعيفة قبل موسم 2026.

فريق أستون مارتن، الذي بنى آمالاً كبيرة خلال الفترة الشتوية، تحت قيادة المصمم الأسطوري أدريان نيوي، خيّب الآمال في اختبارات ما قبل الموسم من حيث السرعة والاعتمادية.

وأكمل الفريق عدداً أقل بكثير من اللفات مقارنة بمنافسيه، ولم يقدم مؤشرات قوية على قدرته على المنافسة على القمة في ظل القوانين الجديدة.

وبحسب شوماخر، فإن المشكلة أعمق من مجرد أرقام التوقيت.

حيث قال: "لدى لورنس سترول أسلوب إدارة مختلف. لا يتحدث كثيراً مع أحد. تراه، لكنه نادراً ما يعطي مقابلات. وبصراحة، لم يحقق النجاح الذي يبرر ذلك حتى الآن".

وأضاف: "هذا يخلق مشكلة كبيرة داخل الفريق. أعتقد أن لورنس يتعرض لضغط هائل لأنه يتصرف تقريباً كحاكم مطلق".

وتابع: "أتساءل إن كان قادراً على تحمل ضغط المستثمرين، لأنه يبدو وكأنه يتخذ القرارات بمفرده".

وأوضح رالف شوماخر أنه رغم الاستثمارات الضخمة والطاقم الفني الكبير، فإن فريق أستون مارتن يعاني من حالة جمود في مرحلة حرجة.

وقال: "حالياً يتحركون أفقياً بدلاً من التقدم إلى الأمام. وفوق ذلك، كانت البداية كارثية".

وتابع: "آمل أن يحصل سترول والفريق، بمن فيهم أدريان نيوي، على الوقت الكافي. أعتقد أنهم اتخذوا القرارات الصحيحة".

كما أشار شوماخر إلى أن تشكيلة السائقين تزيد من حجم الضغط. وذكّر بأن فرناندو ألونسو انضم إلى الفريق على أمل المنافسة في المقدمة، لكنه أصبح مصدر خيبة أمل داخل الحلبة. أما لانس سترول، فيتعرض لانتقادات بسبب أدائه غير المستقر.

وحذّر شوماخر من أن التوترات الداخلية قد تتصاعد إذا لم يحدث تحسن سريع.

وقال: "أولاً وقبل كل شيء، عليهم تجنب تقويض بعضهم البعض من الداخل. سيكون هذا اختباراً هائلاً للصبر. يُقال إن هذا هو الموسم الأخير لـ ألونسو، ومن غير المرجح أن يكون سعيداً؛ بل على العكس، سيكون محبطاً للغاية".

وأضاف: "نحن نعلم أن لانس ليس من النوع الذي يبقى هادئاً عندما لا تسير الأمور في صالحه. وهناك تقارير عن مشادات عالية الصوت. من الواضح أن أدريان نيوي غير سعيد بهذا الوضع. لقد تخيّل الأمور بشكل أفضل بكثير".

واختتم: "الضغط هائل".