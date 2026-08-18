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رالف شوماخر: العلاقة بين فيرستابن وريد بُل وصلت إلى "نقطة الانهيار"

يرى معلق الفورمولا 1 رالف شوماخر أن علامات التآكل بدأت تظهر على العلاقة القوية الممتدة لعقد من الزمن بين ماكس فيرستابن وريد بُل.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

خلال حديثه في البرنامج التلفزيوني لشبكة سكاي ألمانيا، أوضح رالف شوماخر أن التوترات بين الطرفين تتزايد، وإن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل فيرستابن تتسبب في اضطرابات داخل الفريق.

وشدد شوماخر على أن فريق ريد بُل فشل في تقديم أداء كافٍ بعد أن بدأ الموسم بسيارة صعبة للغاية وضعيفة.

حيث قال: "وصلت العلاقة بين فيرستابن وريد بُل إلى نقطة الانهيار".

وأضاف: "أعتقد أن حالة عدم اليقين المتواصلة بشأن المستقبل، بدأت تصبح مرهقة للفريق أيضاً".

وأكمل: "قدم الفريق أداءً أقل من المتوقع في النصف الأول من الموسم. كانت السيارة في بداية الموسم سيئة بشكل خاص؛ وعلى الرغم من أن التحديثات اللاحقة حسنت الأمور إلى حد ما، فإن السيارة لا تزال صعبة جداً في السيطرة عليها".

ووفقاً لشوماخر، يجد فيرستابن نفسه عالقاً بين بيئته المألوفة والفرص الجديدة. 

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ويرى الألماني أن ريد بُل هي المكان الذي يشعر فيه فيرستابن بأنه في منزله، لكن الطبيعة التنافسية لمكلارين، مع تحقيق لاندو نوريس للانتصارات، تثير شهية السائق الهولندي.

وأشار المعلق أنه يعتقد أن فيرستابن سيحقق نتائج أفضل بكثير بالسيارة نفسها، لكن ثقة فيرستابن بقدرة ريد بُل ستكون العامل الحاسم في قراره النهائي.

حيث قال: "من ناحية، لا يزال ماكس يشعر بأنه في منزله في ريد بُل".

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى، لدينا مكلارين بسيارة قوية جداً حقق لاندو نوريس الانتصارات على متنها. ولا شك أن ماكس يعتقد أنه قادر على تحقيق نتائج أفضل حتى في تلك السيارة".

واختتم: "السؤال الأساسي هنا هو: هل فقد ماكس الثقة في قدرة ريد بُل على تغيير الأمور، أم أن عملية إعادة الهيكلة داخل الفريق ربما تسير ببطء شديد بالنسبة إليه؟".

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