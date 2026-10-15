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رافاييل كامارا يترقى إلى الفورمولا 1 مكان إستيبان أوكون مع فريق هاس في 2027

سيخوض متصدر بطولة الفورمولا 2 ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع هاس العام المقبل.

منشور: 15-10-2026

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رافاييل كامارا، إنفيكتا ريسينغ

سيحصل البرازيلي رافاييل كامارا، متصدر بطولة الفورمولا 2، على فرصته الأولى في الفورمولا 1 مع فريق هاس في موسم 2027، ومن المتوقع أن يجاور أوليفر بيرمان.

وسيحل السائق البالغ من العمر 21 عامًا مكان إستيبان أوكون، الذي سيغادر الفريق الأمريكي في نهاية موسم 2026، بعد موسمين مخيبين للآمال، إذ تم إعلان رحيله رسميًا في 30 سبتمبر.

وحقق كامارا صعودًا سريعًا عبر فئات الناشئين، بعدما تُوّج بلقب بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية عام 2024، ثم أحرز لقب الفورمولا 3 في عام 2025، محققًا اللقبين بأسلوب مهيمن.

وفي حال حسم بطولة الفورمولا 2 مع فريق إنفيكتا، فإنه يتقدم حاليًا بفارق سبع نقاط على نيكولا تسولوف، وسيصبح السائق الوحيد الذي يفوز بألقاب بطولات الفورمولا الإقليمية الأوروبية والفورمولا 3 والفورمولا 2 في ثلاثة مواسم متتالية.

وقال كامارا، الذي وقّع عقدًا يمتد لعدة سنوات مع الفريق الأمريكي: "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى فريق تي جي آر هاس في الفورمولا 1 بصفتي سائقًا. إنها خطوة مهمة في مسيرتي، وأود أن أشكر جين هاس وأياو كوماتسو على الثقة التي وضعاها بي".

وأضاف: "أنا ممتن أيضًا لأكاديمية سائقي سكوديريا فيراري على دعمها وكل ما قدمته لتطويري على مدار السنوات الماضية، وكذلك لعائلتي التي وقفت إلى جانبي طوال هذه الرحلة".

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وتابع: "ينصب تركيزي الآن على الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لهذا التحدي الجديد. سيكون هناك الكثير لنتعلمه، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع الفريق، وفهم السيارة ومواصلة التطور بصفتي سائقًا".

ورغم أن هاس استغرقت وقتًا قبل تأكيد قرارها، فإن اختيار كامارا كان متوقعًا إلى حد كبير، إذ تفوق على أسماء مثل ليوناردو فورنارولي، بطل الفورمولا 2 الحالي، وريو هيراكاوا، السائق الاحتياطي للفريق.

وشارك السائقون الثلاثة في برامج تجارب السيارات السابقة، المعروفة اختصارًا باسم "تي بي سي"، مع هاس. وكان أبرزها اختبار استمر ثلاثة أيام في بورتيماو خلال أغسطس، ضمن خطة الفريق لتقييم جميع السائقين المهتمين بالمقعد.

ومن العوامل التي عززت حظوظ كامارا أيضًا تخرجه من أكاديمية فيراري، على غرار بيرمان، إلى جانب العلاقة القوية بين سكوديريا والفريق الأمريكي، إذ تزوده فيراري بالعديد من مكونات السيارة، بما فيها وحدة الطاقة.

وتعقيبًا على التوقيع مع السائق الشاب، علّق أياو كوماتسو مدير فريق هاس قائلًا: "أنا متحمس للغاية للتعاقد مع موهبة شابة ومميزة مثل رافاييل كامارا".

أيوا كوماتسو، مدير فريق هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

وأكمل: "لا أحتاج إلى تذكير الجميع بإنجازاته في فئات الناشئين، فقد كانت مثيرة للإعجاب للغاية. وخلال موسمه الأول في الفورمولا 2، أظهر سرعة كبيرة في بعض الظروف الصعبة للغاية، مثل التصفيات في موناكو ومونتريال، وهو ما يؤكد الإمكانات التي يمتلكها رافا".

وأردف: "أظهر خلال مشاركته في برنامج تجارب السيارات السابقة في البرتغال أنه قادر على التعامل مع السيارة بصورة جيدة جدًا، رغم ضيق الوقت المتاح للتعرف عليها. ولم يقتصر ما أظهره على السرعة الخالصة فحسب. تمكن رافا من إيجاد البيئة المناسبة لاستخراج أفضل ما لديه، وكان ذلك مثيرًا للإعجاب، كما أن اللفات التي أكملها كانت مميزة".

واختتم: "نحن جميعًا متحمسون لهذه الفرصة، وملتزمون في فريق تي جي آر هاس للفورمولا 1 برعاية هذه الموهبة وتوفير البيئة التي تسمح لها بالتألق. نريد بناء بيئة يشعر فيها بالراحة ويحظى بالدعم، حتى يتمكن من استغلال كامل إمكاناته".

ويعني هذا الإعلان أن ثلاثة مقاعد فقط لا تزال متاحة نظريًا لموسم 2027. ويوجد مقعدان لدى فريق ريسينغ بولز، لكن من المتوقع أن يحتفظ الفريق بخدمات ليام لاوسون والناشئ المميز أرفيد ليندبلاد.

أما المقعد الآخر فهو زميل كامارا في هاس، ورغم عدم الإعلان رسميًا عن هوية السائق الذي سيشغله، فإن من المعروف على نطاق واسع أنه سيكون من نصيب بيرمان، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي ترك انطباعًا قويًا منذ انضمامه إلى الفريق بصفته ناشئًا في الموسم الماضي.

أوليفير بيرمان، هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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