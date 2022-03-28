راسل: 99 بالمئة من مشاكل مرسيدس مردّها "الارتدادات"

تأهل البريطاني الشاب بالمركز السادس في جدة، خلف أربع سيارات لفريقي فيراري وريد بُل وسيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون، وأنهى سباقه خامساً من دون القدرة على منافسة السيارات أمامه.

أما زميله لويس هاميلتون فقد اكتفى بالمركز 16 في التصفيات وحقق المركز العاشر في السباق، وذلك بعد أن اتبع طريقة مختلفة مع السيارة خلال التصفيات.

وأشار راسل إلى أن العديد من المؤشرات توضح أن الارتدادات أثرت على مرسيدس منذ التجارب، وأن هذه مشكلة صعبة الحل.

فقال: "هناك العديد من العوامل التي تؤثر، مثل الصلابة الميكانيكية للسيارة ومن ثم لدينا صلابة أرضية السيارة وتصميمها وضغط الإطارات وغير ذلك".

وتابع: "إعدادات المحرك كذلك، كلما زادت السرعة كلما زاد الوضع سوءاً، لذا هذا ما يصعّب مهمتنا في التصفيات لأننا نرفع من قوة المحرك لاستخلاص المزيد من الطاقة والسرعة على المقاطع المستقيمة، ما يعني المزيد من الارتكازية وبالتالي المزيد من الارتدادات".

وأردف: "علينا حل هذه المشكلة، وكذلك في السباق عندما يكون ’دي ار اس’ مغلقاً، لديك المزيد من الارتكازية مقارنة بالوضع عندما يكون ’دي ار اس’ مفتوحاً، وذلك عامل آخر يجب النظر فيه".

وتابع: "ما زلنا نتعلم ونكتشف السيارة من أجل إيجاد سبب ما يجري. لهذا السبب قلتُ بأنه وفي حال حُلت مسألة الارتدادات، فإننا سنحلّ 99 بالمئة من مشاكلنا".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، اعترف راسل أنه لا يعلم كم من الوقت يحتاجه الفريق لحل المشكلة.

فقال: "نحن نحاول العمل على تطوير السيارة لحل هذه المشكلة التي تحتاج إلى أجوبة، ألا وهي الارتدادات".

وأكمل: "لدينا المعلومات بالتأكيد، علينا مواصلة التعلم. حالياً نحن نقوم بخطوات صغيرة، لكننا نعاني لإيجاد الحلّ المناسب الذي يقضي على هذه المشاكل".

واختتم: "ليس لدي أي شك في أننا سننجح، سنتمكن من تحسين زمن اللفة، لكن كما قلت: الأمر ليس سهلاً".