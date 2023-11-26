راسل: 2023 هو "أحد أسوأ المواسم" في مسيرتي 

كان راسل يعتقد بأنه يمتلك فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأول في حلبة ياس مارينا، بعد أن تصدر التجارب الحرة الأخيرة يوم السبت.

لكنه انتهى برابع أسرع الأزمنة بفارق 0.343 ثانية خلف ماكس فيرستابن صاحب قطب الانطلاق الأول.

وبينما لا يعتقد بأن المركز الرابع سيء، لكن البريطاني أنهى يوماً وصفه "بالغريب"، مع تلاشي تماسك السيارة على الحلبة.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "يوم غريب بصراحة. كنت أفكر قبل الجولة بأننا سنتأهل بالمركز الرابع".

وأكمل: "كان الشعور خلف المقود جيداً في الصباح، وبدا أننا نمتلك وتيرة قوية وربما مع فرصة للمنافسة على قطب الانطلاق الأول".

وتابع: "لكننا وفي القسم الأول لم نمتلك التماسك الكافي كما كان الحال سابقاً".

من جهة أخرى، وصف راسل موسمه "بأنه أحد أسوأ مواسمه في مسيرته المهنية".

فقال: "أريد لهذا الموسم أن ينتهي بمركز جيد".

وتابع: "لقد كان ربما أحد أسوأ مواسمي في مسيرتي المهنية لناحية النتائج. لقد امتلكنا وتيرة قوية للغاية في العديد من السباقات، لكننا لم نحقق النتائج المطلوبة على الإطلاق أيام السباقات".

ولا يمتلك راسل تفسيراً واضحاً لمشاكل السيارة، بل أشار إلى مجموعة عوامل وراء انخفاض الأداء.

فقال: "هناك سبب في كل سباق (للمشاكل). سواء أكان ذلك حادثة أتسبب بها (سنغافورة) أو الأمطار التي تهطل في وقت غير مناسب لنا (زاندفورت) أو مشاكل المحرك (ملبورن)".

وأكمل: "هذه الأمور الصغيرة التي يمكن تصحيحها أو تفاديها".

وتابع: "لكن حين تتكرر المشاكل مرة أو مرتين، فلا يمكن القول أنها بسبب الحظ السيء. حين تحصل ربما 9 أو 10 أو 11 مرة في الموسم، فذلك بالتأكيد ليس حظاً سيئاً".

واختتم: "في نهاية المطاف، السيارة ليست سريعة بما يكفي. علينا مواصلة العمل. حين تكون المنافسة شديدة فإن خطأ صغيراً قد يعني التراجع عدة مراكز".