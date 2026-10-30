فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

راسل يوجّه رسالة تحدٍ إلى مرسيدس مع اقتراب أنتونيللي من حسم لقب العالم

أكّد سائق مرسيدس أنه لا يزال يملك "12 إلى 15 عامًا جيدة" في الفورمولا 1، رغم تفوق زميله كيمي أنتونيللي عليه خلال موسم 2026.

منشور: 30-10-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: مانويل إليتو

شدد جورج راسل، سائق مرسيدس في بطولة العالم للفورمولا 1، على أنه لا يزال يملك "12 إلى 15 عامًا جيدة" في البطولة، رغم الموسم المتذبذب الذي يمر به في عام 2026. ويصل السائق البريطاني إلى مكسيكو سيتي وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين، لكن بفارق 123 نقطة عن زميله الشاب كيمي أنتونيللي، الذي يستطيع حسم لقبه العالمي الأول خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وفاز راسل بالسباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، لكن موسمه شهد منذ ذلك الحين تقلبات بين انتزاع قطب الانطلاق الأول وتحقيق الانتصارات، وبين النتائج المخيبة، إلى جانب ثلاثة انسحابات بسبب مشكلات تتعلق بالموثوقية. في المقابل، أظهر أنتونيللي قدرًا أكبر بكثير من الثبات في الأداء.

واعترف راسل قائلًا: "ربما تعلمت عن نفسي هذا العام أكثر مما كنت أرغب فيه بصراحة. إن التقلبات بين لحظات التألق والانكسار التي تمر بها في الرياضة هائلة، وذلك لأننا جميعًا نهتم كثيرًا بما نفعله. لكنني أذكّر نفسي بأنني أبلغ 28 عامًا. وأرى لويس لا يزال ينافس بمستوى مميز للغاية في سن 41 عامًا، وكذلك فرناندو في سن 45 عامًا".

وأضاف: "حقق لويس معظم ألقابه عندما كان في الثلاثينيات من عمره. ومن المؤكد أن هذا العام لن يحدد مسيرتي بأكملها. لن يحطمني، بل على العكس، سيجعلني أقوى".

ورغم خسارته أمام سائق يخوض موسمه الثاني فقط في الفورمولا 1، مقارنة بموسمه الثامن في البطولة، فقد أظهر راسل قوة استثنائية في طريقة تعامله مع الموقف.

وقال: "أشعر بفخر كبير تجاه قدرتي على الصمود، والطريقة التي تمكنت بها من النهوض مجددًا بعد لحظات صعبة للغاية. وفي الواقع، خلال أصعب فتراتي هذا الموسم، كنت أتمكن عمومًا من العودة بقوة كبيرة جدًا. ثم كنت أخوض سباقًا سيئًا آخر بعد السباق الجيد".

وأردف: "لذلك ربما يكون هذا أمرًا أحتاج إلى تحليله أيضًا، لأنني أقدم أفضل مستوياتي دائمًا بعد أسوأ سباقاتي، وهذا... ربما يكون مجرد مصادفة. وربما يكون هناك سبب وراء ذلك. لكنني أمضيت سنوات من حياتي في السباقات أكثر مما أمضيت خارجها، كما أن عدد السنوات الناجحة في مسيرتي يفوق عدد السنوات التي شهدت إخفاقات نسبية".

وأكمل: "لا أعتقد أن أي رياضي، مهما بلغت عظمته، يستطيع تقديم أعلى مستوياته في كل عام من مسيرته. ولسوء الحظ، جاء هذا العام بالنسبة إليّ ربما في الوقت الذي كنت أحتاج فيه إلى تجنب مثل هذه الظروف أكثر من أي وقت مضى. لكنه ليس بأي حال نهاية رحلتي. فلا يزال لديّ 12 إلى 15 عامًا جيدة".

وأنهى السائق البريطاني سباقي سنغافورة وأوستن في المركزين التاسع والثامن على التوالي، بعدما حقق فوزًا مهيمنًا في باكو، وقبل انسحابه في ماليزيا. ومن المؤكد أن مسيرته خلال هذه الفترة لم تكن سهلة.

وأوضح راسل: "نحن لسنا ملاكمين ندخل الحلبة لمواجهة شخص آخر بشكل مباشر. نحن في الواقع نتنافس إلى حد كبير ضد أنفسنا، تمامًا مثل لاعب الغولف إلى حد ما، أو خلال لفة في التصفيات. تكون هناك بمفردك، والعمل والتحضير اللذان قمت بهما هما ما يصنعان الفارق بين الأداء الجيد والأداء السيئ".

وأكمل: "لذلك لا أنظر مباشرة إلى منافسي الأول وأفكر: كيف سأهزم هذا السائق؟ بل أنظر إلى نفسي في المرآة وأتساءل: ما الذي يتعين عليّ فعله حتى لا أقدم هذه المستويات المتواضعة؟".

كما أن إنهاء الموسم في مركز الوصافة لن يمنحه الكثير من المواساة، إذ قال: "بالنسبة إلى كل سائق على شبكة الانطلاق، هناك مركز واحد فقط يهم، وهو المركز الأول. وأن تكون الأفضل بين بقية السائقين ليس أمرًا يحلم به المرء عندما يكون طفلًا. وما دام المركز الأول بعيدًا عنك في هذه الرياضة، فالأمر أشبه بالحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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