راسل يهيمن على التجارب الحرة في الصين ومحركات مرسيدس في المراكز الأربعة الأولى 

كان جورج راسل وكيمي أنتونيللي الأسرع بفارق واضح خلال حصة التجارب الحرة الوحيدة لسباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

وتُعد جولة شنغهاي أول عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقاً قصيراً هذا الموسم، لذلك ستتلو هذه الحصة التي أقيمت صباح الجمعة بحصة تصفيات السباق القصير.

وسجل راسل أسرع توقيت بعدما استخدم جميع السائقين الإطارات المتوسطة في البداية، حيث أكمل لفة بزمن دقيقة و34.169 ثانية.

وتقدم على سائق فيراري شارل لوكلير الذي سجل دقيقة و34.409 ثانية، وسائق مكلارين أوسكار بياستري الذي سجل دقيقة و34.550 ثانية، وزميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي الذي سجل دقيقة و34.794 ثانية.

وكذلك سائق هاس أوليفر بيرمان الذي سجل دقيقة و34.950 ثانية؛ ولم يتمكن أي سائق آخر من تسجيل زمن أسرع من دقيقة و35.5 ثانية.

بعد ذلك سجل لويس هاميلتون زمناً قدره دقيقة و34.377 ثانية خلال محاولة امتدت لسبع لفات، وكان السائق الوحيد من بين المتصدرين الذي استخدم الإطارات اللينة (سوفت) قبل الدقائق الـ15 الأخيرة، والتي خُصصت للتحضير لحصة تصفيات السباق القصير.

وبدا تفوق مرسيدس واضحاً في تلك المرحلة، حيث سجل راسل دقيقة و32.741 ثانية، بينما سجل أنتونيللي دقيقة و32.861 ثانية.

وفي النهاية تفوقت سيارات "السهام الفضية" على منافسيها بفارق سبعة أعشار الثانية، وكان أوسكار بياستري الأقرب بزمن دقيقة و33.472 ثانية.

وجاء بعده شارل لوكلير ولاندو نوريس بفارق عُشر وثُمنَي ثانية على التوالي؛ بينما كان لويس هاميلتون بعيداً نسبياً بزمن دقيقة و34.129 ثانية.

لكن لاحقاً، تقدم نوريس للمركز الثالث أمام زميله بياستري مع دقيقة و33.296 ثانية، وبذلك بات هاميلتون خلف زميله لوكلير.

وهيمنت محركات مرسيدس على المراكز الأربعة الأولى: راسل، أنتونيللي، نوريس ومن ثم بياستري أمام سائقي فيراري لكل من لوكلير وهاميلتون.

بالمركز السابع وعلى الرغم من انزلاق متأخر في المنعطف الرابع، أكمل أوليفر بيرمان حصة رائعة لفريق هاس الذي يقدم تأديات ممتازة حتى الآن هذا الموسم.

تصدر البريطاني اليافع مجموعة منتصف الترتيب بفارق عُشرين من الثانية أمام سائق آودي نيكو هلكنبرغ وسائق ألبين بيير غاسلي، بينما كان سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون أبطأ بعُشر ثانية إضافي.

بالمقابل، كانت هذه الحصة هادئة نسبياً لفريق ريد بُل، حيث احتل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار المركزين الثامن والثالث عشر على التوالي، وكان السائق الهولندي أبطأ من المتصدر بفارق 1.8 ثانية.

كما بدت سيارة ويليامز أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بمنافسيها في منتصف الترتيب، لكنها كانت أسرع من أستون مارتن بفارق أربعة أعشار الثانية، علماً أن السيارات الخضراء سجلت أسرع لفاتها باستخدام الإطارات المتوسطة.

أما فريق كاديلاك فكان أبطأ بفارق عُشرين إضافيين، بينما كان فالتيري بوتاس أبطأ من راسل بفارق 3.3 ثانية.

وقعت عدة حوادث منذ البداية، إذ دارت سيارة فرانكو كولابينتو في المنعطف التاسع خلال لفة الخروج. وفي وقت لاحق من الحصة توقفت سيارته عند مدخل منطقة الصيانة عندما كان عائداً إليها، واضطر ميكانيكيو فريق ألبين إلى استعادتها.

وكاد لاندو نوريس ولويس هاميلتون أن يتصادما في المنعطف الأخير، عندما كان هاميلتون يسير ببطء استعداداً لبدء لفته بينما حاول سائق مكلارين تجاوزه.

ثم فقد هاميلتون السيطرة عند الكبح في المنعطف السادس، ودارت سيارته بعدما انغلق الجناح الخلفي المتحرك. وقال عبر جهاز الراديو ملخصاً ما حدث: "انغلقت المكابح"

وبعد أقل من 15 دقيقة على بداية الحصة، توقف أرفيد لينبلاد سائق ريسينغ بولز بسبب مشكلة تقنية عند مخرج المنعطف الرابع عشر البطيء، ولم يتمكن من العودة إلى الحصة.

وبعد أن تعذر عليه المشاركة في حصة التصفيات لسباق جائزة أستراليا الكبرى بسبب مشكلة تقنية، بقي كارلوس ساينز في المرآب خلال أول 35 دقيقة من هذه الحصة بسبب مشكلة في البيانات.

ما يعني أن سائق ويليامز سيدخل حصة تصفيات السباق القصير في وضع صعب، تماماً مثل لينبلاد.

ومع ذلك تمكن ساينز على الأقل من تجربة الإطارات اللينة، على عكس لينبلاد وسائق كاديلاك سيرجيو بيريز، اللذين أكملا القسم الأخير من الحصة في المرآب.