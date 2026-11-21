فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

راسل يهاجم فيرستابن بعد احتكاك لاس فيغاس: "يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع"

أبدى جورج راسل غضبًا شديدًا تجاه ماكس فيرستابن عقب الحادث الذي جمعهما خلال التجارب الحرة الثالثة.

بنجامين فنيل

منشور: 21-11-2026

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جورج راسل وكيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

شنّ جورج راسل هجومًا على ماكس فيرستابن بعد اصطدامهما خلال التجارب الحرة الثالثة في جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وكان فيرستابن قد تجاوز سيارة مرسيدس قبل المنعطف 14 بحثًا عن مساحة خالية أمامه، لكن راسل حاول استعادة مركزه، فيما فشل الهولندي في إغلاق المسار أمامه. وفي نهاية المطاف، أجبر راسل منافسه على الخروج عن المسار، قبل أن يوجه سائق ريد بُل إصبعه الأوسط إليه لاحقًا.

وأبدى راسل استياءه الشديد من أسلوب قيادة فيرستابن، الذي تلقى تحذيرًا من مراقبي السباق بسبب الواقعة.

وقال السائق البريطاني لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا": "أعتقد أن التحذير كان قرارًا مناسبًا، لكن كما تعلمون... لا يوجد في القوانين ما يمنعك من تجاوز سائق يستعد لبدء لفته، لكن عندما تفعل ذلك، فأنت تفسد محاولته".

وأضاف: "إنه يفعل ذلك أسبوعًا بعد آخر مع العديد من السائقين، والجميع يتقبل الأمر، لكنني لن أقبل أن يفسد أحد محاولتي بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر وأفضل من الجميع. يجب أن يقف أحد في وجه ذلك الرجل".

في المقابل، كان تقييم فيرستابن للواقعة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التصفيات مقتضبًا، إذ قال: "لم يحدث شيء".

ولا يترتب على التحذير تأثير كبير، فعلى عكس التوبيخ الرسمي، لا يمكن أن يؤدي تكرار المخالفة بعد تلقيه إلى فرض عقوبة أشد.

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ومع ذلك، حمّل مراقبو السباق فيرستابن مسؤولية الواقعة، وشرحوا في تقريرهم كيفية تقييمهم للحادث.

وجاء في التقرير: "كانت السيارتان تقتربان من المنعطف 14، وكانت السيارة رقم 3 متقدمة على السيارة رقم 63. استخدمت السيارة رقم 3 المكابح في وقت أبكر من المتوقع، وغيرت اتجاهها أثناء الكبح. واقتربت السيارة رقم 63 من الخلف، فتحركت إلى اليسار وحاولت التجاوز من الجهة الداخلية. وخلال المناورة، أصبح المحور الأمامي للسيارة رقم 63 متقدمًا على مرآة السيارة رقم 3. وبعد ذلك، احتكت السيارتان".

وأضاف التقرير: "خلال جلسة الاستماع، ناقش السائقان أيضًا التفاهمات غير الرسمية بين السائقين بشأن الاستعداد لبدء لفة سريعة والسلوك المتوقع بينهم في مثل هذه المواقف. وأخذ مراقبو السباق هذه التوضيحات في الاعتبار، لكنهم اعتبروا أن هذه التفاهمات غير الرسمية محدودة الأهمية عند تقييم الواقعة. وتمثلت الاعتبارات الحاسمة في الحركات الفعلية لكلتا السيارتين وموقعيهما النسبيين".

وتابع التقرير: "لذلك، درس مراقبو السباق عملية الكبح وتغيير الاتجاه من جانب السيارة رقم 3، والمناورة التفادية وموقع السيارة رقم 63، مع الأخذ في الاعتبار إرشادات معايير القيادة المعمول بها".

وأوضح التقرير: "اعتبر مراقبو السباق أن تغيير السيارة رقم 3 اتجاهها أثناء الكبح كان غير متوقع، وأسهم في الموقف الذي اضطرت فيه السيارة رقم 63 إلى التحرك نحو الجهة الداخلية لتجنب الاصطدام. ورغم أن مراقبي السباق لم يعتبروا المناورة خطيرة بما يكفي لتستوجب عقوبة أشد، فإنهم خلصوا إلى أن تغيير الاتجاه أثناء الكبح في هذه الظروف لا يرقى إلى مستوى القيادة المتوقع".

واختتم التقرير: "وبالنظر إلى ملابسات الواقعة، قرر مراقبو السباق أن توجيه تحذير إلى السائق هو الإجراء المناسب".

وسيتشارك فيرستابن وراسل الصف الأول في جائزة لاس فيغاس الكبرى مساء السبت، بعدما تأهلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما سينطلق صاحب الزمن الأسرع كيمي أنتونيللي من المركز السادس بعد تراجعه خمسة مراكز بسبب العقوبة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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