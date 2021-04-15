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راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير

من قبل:
, محرر

نفى جورج راسل التكهنات بتوقفه عن التواصل مع لويس هاميلتون بطل العالم في الفورمولا واحد، وذلك بعد أن قاد بديلاً عنه خلال جائزة الصخير الكبرى.

راسل ينفي شائعات خلافه مع هاميلتون بعد جائزة الصخير

اضطر هاميلتون للتغيب عن جائزة الصخير الكبرى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ما دفع بالسهام الفضية للاستعانة بالبريطاني الشاب للقيادة بديلاً عنه.

وقدم راسل أداءً مذهلاً في أول مرة له على متن السيارة بالرغم من فترة التحضير القليلة، حيث تأهل بالمركز الثاني وتصدر أغلب فترات السباق قبل أن ينهي بالمركز الثامن بسبب خطأ في وقفة الصيانة وانثقاب متأخر في إطاره.

وبات أداء راسل هذا ورقة إضافية رابحة بين يديه لتدعيم جهوده بالسعي لنيل مقعد مستقبلي ضمن مرسيدس، ربما بدءاً من موسم 2022 عندما ينتهي عقدا كل من هاميلتون وزميله فالتيري بوتاس.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد سُئِل مؤخراً في مقابلة مع صحيفة "أوتسريتش" النمساوية حيال شائعات انقطاع التواصل بين راسل وهاميلتون.

لكنه أجاب بأنه لا يدري بوجود مثل هذا بين السائقين، لكنه أشار إلى وجود تنافس بين الجيلين: اليافع والمخضرم، في الفورمولا واحد.

وحين سُئِل خلال المؤتمر الصحفي لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى حيال هذه الشائعات، أوضح راسل أن العلاقة مع هاميلتون لم تتغير، وأنه لا يمكن استنتاج أي شيء من عدم الكلام بشكل خاص حيال سباق الصخير.

فقال: "أعتقد أن السؤال الموجه لي كان: هل ما زلت تتكلم مع لويس بعد البحرين، وكلا، لم نتكلم، كما لم نتكلم بعد أي سباق من قبل".

وأكمل: "نحن نتنافس في مواجهة بعضنا البعض. لو رأينا بعضنا في البادوك، فسنتكلم. رأينا بعضنا البعض هذا العام، تحية سريعة، وهذا هو الحال منذ 2019 وكذلك الموسم الماضي قبل جائزة البحرين الكبرى".

وأردف: "علاقتي مع هاميلتون هي نفسها، كما هو الحال مع غيره من السائقين، وذلك أمر اعتيادي تماماً ولا مشكلة فيه".

واسترسل: "لذا، لا وجود لأية ضغينة أو مشاكل بيني وبين لويس".

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يشار إلى أن عقد راسل مع ويليامز ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يضيف المزيد من التكهنات لإمكانية انضمامه إلى مرسيدس الموسم المقبل، خاصة بعد أدائه القوي في الصخير.

ولطالما شددت مرسيدس أن أي حوار حيال تشكيلة موسم 2022 سيبدأ مع سائقيها الحاليين هاميلتون وبوتاس.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد فكّر بإمكانية تواجده خارج مظلة مرسيدس لموسم 2022 في حال عدم وجود إمكانية لتواجده مع الفريق، رد راسل بأنه "لا يفكر بمثل هذه الفكرة حالياً".

وأكمل: "إنهم يثقون بي، وأنا أثق بهم، وسنرى كيف تسير الأمور مع الوقت".

وتابع: "كان من الواضح ومنذ اليوم الأول في 2016 عندما وقعتُ مع مرسيدس، أنه علي القيام بعملي على المسار ومن ثم ستأتي الفرص، وهذا ما كان عليه الحال في ’جي بي 3’ والفورمولا 2، وكذلك الأمر في الفورمولا واحد".

واختتم: "من الواضح أننا وقعنا على عقد لمدة ثلاثة مواسم (مع ويليامز) في 2018. دعونا ننتظر لنرى. في الوقت الراهن، أنا لا أفكر بهذه الفكرة حالياً".

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قائمة السائقين جورج راسل , لويس هاميلتون
الكاتب خلدون يونس

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