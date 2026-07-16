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راسل ينفي بشدة مزاعم تمييز مرسيدس بين سائقيها

نفى جورج راسل سائق مرسيدس المزاعم التي تشير إلى أن زميله في الفريق، متصدر بطولة العالم، أندريا كيمي أنتونيللي صاحب الـ 19 عامًا، يحظى بمعاملة أفضل داخل صفوف السهام الفضية.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

وضع كيمي أنتونيللي، الذي يقدم مستوى قويًا منذ بداية الموسم، حجر الأساس لانطلاقة مرسيدس القوية هذا الموسم.

وخلال منافسته مع زميله في الفريق، تفوق أنتونيللي في معظم المواقف ونجح في حصد الكثير من النقاط.

أما جورج راسل، فقد عانى في السباقات الأولى من حيث الوتيرة، واضطر إلى إنهاء سباقه وهو في الصدارة خلال جائزة كندا الكبرى، التي كان فيها الأكثر تنافسية، بسبب مشاكل في الموثوقية. 

كما تعرض لموقف مشابه في جائزة موناكو الكبرى نتيجة عطل في عملية قياس السرعة ضمن خط الصيانة.

ورغم كل ذلك، أكد راسل أن مرسيدس لا تميز بين سائقيها، وذلك في أعقاب الأداء اللافت الذي يقدمه زميله الإيطالي كيمي أنتونيللي خلال موسم 2026. 

وقد ساهمت الصدارة المريحة التي يتمتع بها أنتونيللي في بطولة العالم في تصاعد الادعاءات بأن الفريق يعيد هيكلة نفسه بشكل متزايد حول هذه الموهبة البالغة من العمر 19 عامًا.

حيث قال راسل في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»: "سمعت شائعات يتم تداولها خلف الكواليس بشأن وجود محاباة بين السائقين". 

وأكمل: "هذا الأمر لا يزعجني، وهو غير صحيح على أي حال".

وأوضح السائق البريطاني أنه لا يوجد أي سبب منطقي يدفع مرسيدس إلى تفضيل سائق على آخر.

مضيفًا: "هناك ألفا شخص يعملون في الفريق، وجميعهم يحصلون على مكافآت عندما نفوز ببطولة الصانعين. فلماذا قد يكون هناك أي تمييز؟!".

واختتم: "طالما أن الهدف المشترك هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط للفريق، فإننا نحصل كلانا على الحرية الكاملة للتنافس".

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