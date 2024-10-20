راسل ينطلق من خط الحظائر في أوستن بعد حادثته في التصفيات

سينطلق جورج راسل في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى من خط الحظائر نتيجة خرق قوانين خط الحظائر المغلق من قبل مرسيدس التي واصلت العمل على سيارته.

تعرض البريطاني لحادثة وانسحب من القسم الثالث للتصفيات في أوستن صباح اليوم، حيث أضرّ بشكل كبير بسيارته دبليو15 بعد اصطدامه بالحواجز عند المنعطف الـ 19.

وقد دمّر التصادم حزمة التحديثات الجديدة التي جلبتها مرسيدس لنهاية هذا الأسبوع، ليُترك الفرق مع معضلة حيال ما يبنغي أن يفعله في ظل عدم وجود أجزاء احتياطية للتطويرات الجديدة.

وبالرُغم من أن زميله لويس هاميلتون – الذي تأهل بالمركز الـ 19 بعد قسم أول مخيب للآمال في التصفيات – قد عرض أن يضحّي بتحديثاته كي يسمح لراسل بالحفاظ على مركز السادس على شبكة الانطلاق، إلا أن الفريق لم ير ذلك حلًا عمليًا حيث كان سيتطلب عملًا أكبر بكثير على كلتيا السيارتين.

وبدلًا من ذلك، علم الفريق بأن خسارة التحديثات تعني أن راسل سيعود إلى التحديثات السابقة على السيارة والتي استخدمها الفريق حتى جائزة سنغافورة.

وعلى الرغم من حدوث ذلك في أوستن يأتي من دون عقوبة تلقائية حيث يُسمح للفريق بتغيير خصائص سيارتها في جولات السباق القصير إذا ما تأكد عدم وجود أجزاء احتياطية، لكن التركيز فقط على سيارة راسل من أجل العودة للخصائص القديمة كان يحتاج إلى مجهود كبير كي ينتهي فقط ضمن حدود الوقت لخط الحظائر المغلق، ولهذا قرر الفريق مواصلة العمل خلال الليل، ما ترتب عليه خرق للقوانين وبالتالي انطلاق راسل من خط الحظائر.