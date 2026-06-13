وجه جورج راسل ضربة قوية أخيراً ضمن صراع لقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026 بعدما أنهى سلسلة الهيمنة التي فرضها كيمي أنتونيللي وانتزع قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وسجل راسل زمناً بلغ 1:14.679 دقيقة ليحقق أول مركز انطلاق أول له منذ افتتاح الموسم في ملبورن، متقدماً بفارق 0.064 ثانية على صاحب المركز الثاني لويس هاميلتون، بينما أنهى أنتونيللي ثالثاً ومتأخراً بفارق ثلاثة أعشار الثانية عن زميله في مرسيدس.

وجاء ذلك بعدما وصل أنتونيللي إلى برشلونة وهو يحمل سلسلة من خمسة مراكز انطلاق أول متتالية وخمسة انتصارات متتالية أيضاً، ما منحه أفضلية بلغت 68 نقطة على راسل بعد ست جولات من الموسم.

وفي الحقيقة فإن حصول البريطاني على قطب الانطلاق الأول هذا الأسبوع لم يكن مفاجئاً بعد تصدره حصتين من أصل ثلاث حصص تجارب حرة، كما سجل أسرع زمن في القسم الثاني من التصفيات بعدما أنهى القسم الأول في المركز الثاني.

أما في القسم الثالث من التصفيات، فقد اضطر السائقون للتعامل مع علم أحمر مبكر بعدما تعرض شارل لوكلير لحادث مفاجئ عند مخرج المنعطف الرابع إثر انزلاقه إلى الجهة الأكثر اتساخاً من الحلبة، ما تسبب بشكل مفاجئ في فقدانه السيطرة على القسم الخلفي من السيارة.

وبحلول تلك اللحظة لم يكن قد تم تسجيل سوى لفتين فقط، الأولى لأوسكار بياستري بزمن 1:15.176 دقيقة، والثانية لماكس فيرستابن بزمن 1:15.328 دقيقة، قبل أن يتفوق عليهما راسل لاحقاً ويعتلي الصدارة المؤقتة.

وسجل سائق مرسيدس زمناً قدره 1:15.145 دقيقة، متقدماً بفارق 0.031 ثانية على بياستري، بينما لم يتمكن زميله أنتونيللي سوى من احتلال المركز الرابع المؤقت بعدما كان أبطأ بفارق 0.269 ثانية عن البريطاني.

لكن، حسّن أنتونيللي زمنه إلى 1:14.998 دقيقة في محاولته الثانية، متقدماً مؤقتاً على زميله، قبل أن يستعيد راسل مركز الصدارة بعد لحظات بفارق 0.319 ثانية.

وتراجع متصدر البطولة إلى المركز الثالث بعد اللفة المتأخرة السريعة والمفاجئة كذلك التي سجلها هاميلتون بزمن 1:14.743 دقيقة، ما يعني أنه سينطلق من الصف الثاني إلى جانب لاندو نوريس الذي سجل في نهاية الحصة زمناً بلغ 1:15.001 دقيقة لصالح مكلارين.

أما فيرستابن فأنهى التصفيات في المركز الخامس بعدما حسن زمنه متأخراً إلى 1:15.021 دقيقة، بينما جاء زميله في ريد بُل إسحاق حجار خلفه بفارق 0.056 ثانية في المركز السادس ليكملا الصف الثالث.

وشهدت النهاية المتعثرة لبياستري تراجعه إلى المركز السابع بعدما لم يتمكن سوى من تحسين زمنه إلى 1:15.090 دقيقة، وسينطلق إلى جانبه في الصف الرابع سائق ريسينغ بولز المتألق، ليام لاوسون.

وسجل النيوزيلندي زمناً بلغ 1:16.542 دقيقة، ورغم ابتعاده عن فرق المقدمة الأربعة، فإنه كان أسرع بفارق عُشر ثانية من نيكو هولكنبرغ صاحب المركز التاسع الممتاز مع آودي، بينما ذهب المركز العاشر إلى لوكلير.

وكان يمكن أن تكون الأمور أسوأ بالنسبة إلى مكلارين، إذ كانت كلتا السيارتين مهددتين بالخروج في نهاية القسم الثاني من التصفيات، حيث كان نوريس ثامناً وبياستري عاشراً فقط، لكن الثنائي نجح في تحسين أزمنتهما والنجاة من الخطر.

وبذلك ذهب المركز الحادي عشر إلى ناشئ ريسينغ بولز أرفيد لينبلاد، متقدماً بفارق 0.161 ثانية على غابرييل بورتوليتو سائق آودي في المركز الثاني عشر، بينما حلّ فرانكو كولابينتو سائق ألبين في المركز الثالث عشر.

ويعني ذلك أن السائق الأرجنتيني تفوق في التصفيات على زميله بيير غاسلي في خمس من آخر ست حصص تأهيلية، بما في ذلك تصفيات السباقات القصيرة، بينما جاء الفرنسي في المركز الرابع عشر بعد يوم واحد فقط من استعادة منصة تتويجه في موناكو.

أما أوليفر بيرمان فاحتل المركز الخامس عشر لصالح هاس، بينما ذهب المركز السادس عشر إلى كارلوس ساينز في الحصة الثانية من التصفيات التي تصدرها راسل، بعدما كان البريطاني ثانياً خلف زميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون في القسم الأول.

وشهد القسم الأول من التصفيات خروج إستيبان أوكون في المركز السابع عشر للمرة الثالثة على التوالي، بعدما دفعه ساينز إلى منطقة الإقصاء في اللحظات الأخيرة، بينما احتل أليكسندر ألبون زميله في ويليامز المركز الثامن عشر.

وسيحتل فريق كاديلاك الصف العاشر بالكامل، حيث جاء سيرجيو بيريز في المركز التاسع عشر متفوقاً مرة أخرى على زميله فالتيري بوتاس الذي حل في المركز العشرين، بينما كانت أستون مارتن أبطأ بفارق ثانية كاملة عن الفريق الأمريكي في مؤخرة الترتيب.

وللمرة الأولى في موسم 2026، تفوق لانس سترول في التصفيات على زميله فرناندو ألونسو بعدما احتل المركز الحادي والعشرين، بينما ذهب المركز الثاني والعشرون إلى بطل العالم مرتين الذي أشارت بعض التكهنات إلى أن هذه قد تكون آخر مشاركة له في برشلونة.