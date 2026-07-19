تحديث: قرر الحكام تطبيق عقوبة خمس ثوانٍ على هاميلتون بعد الحادثة

تعرض سائق مرسيدس، جورج راسل، لأحدث انتكاساته في بطولة 2026 بعدما أدى احتكاك مع سائق فيراري، لويس هاميلتون، إلى خروجه من سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

وانطلق راسل من المركز الثالث، لكنه تعرض للتجاوز بسهولة من قبل شارل لوكلير على مقطع كيميل المستقيم، كما واجه هجومًا من سيارة فيراري الثانية بقيادة هاميلتون من الجهة الداخلية عند المنعطف الخامس «ليه كومب».

ومع دخول السائقين البريطانيين المنعطف جنبًا إلى جنب، بدا أن هاميلتون عانى من صعوبة الانعطاف، لينحرف نحو مسار راسل ويصطدم بالزاوية الخلفية اليمنى لسيارة مرسيدس.

ما دفع راسل إلى المنطقة الحصوية. وتعذر على راسل الخروج من الحصى، لينسحب من السباق في موقع الحادث، وهو ما استدعى دخول سيارة الأمان لمدة أربع لفات.

ويمثل ذلك أحدث انتكاسة لسائق مرسيدس في صراع البطولة، بعدما كان قد استفاد مؤخرًا من انسحاب زميله كيمي أنتونيللي في سباق سيلفرستون.

لكن مع تصدر أنتونيللي للسباق من مركز الانطلاق الأول في مراحله الأولى، فمن المتوقع أن يتسع مجددًا الفارق البالغ 25 نقطة الذي يفصل راسل عن السائق الإيطالي متصدر بطولة العالم.

وقال هاميلتون عبر جهاز الاتصال اللاسلكي إنه وُضع في "موقف مستحيل"، بعدما عانى من الانزلاق الأمامي أو "أندرستير" عند المنعطف الخامس أثناء تواجده خلف سيارة ماكس فيرستابن من ريد بُل.

ويخضع الحادث حاليًا للتحقيق من قبل مراقبي السباق التابعين للاتحاد الدولي للسيارات.

وعقب هذا الاحتكاك، تراجع هاميلتون إلى المركز الخامس خلف سائق مكلارين أوسكار بياستري.