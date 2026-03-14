راسل ينجو من هجوم مبكر لـ هاميلتون ويفوز بالسباق القصير في الصين

كما حدث في ملبورن، وجد راسل نفسه تحت ضغط فوري من سيارة فيراري سريعة الانطلاق في أول مجموعة من المنعطفات؛ لكن هذه المرة كان لويس هاميلتون، وليس شارل لوكلير، هو من لعب دور المهاجم في بداية اللفة.

ونفذ هاميلتون بالفعل مناورة التجاوز من الداخل على راسل عند المنعطف التاسع ليتقدم إلى الصدارة، آملاً في تحويلها إلى فوزه الثاني توالياً بالسباق القصير في الصين.

لكن راسل استخدم جزءاً من شحن بطاريته للرد عند المنعطف الرابع عشر، ليستعيد الصدارة مؤقتاً، لكنه لم يمتلك الأدوات الكافية للدفاع عنها عند الوصول إلى المنعطف الأول.

ونتيجة لذلك تمكن هاميلتون من تجاوز زميله السابق في الفريق مرة أخرى؛ وجاءت محاولة راسل التالية نسخة شبه مطابقة لمحاولته في اللفة السابقة، وهو ما استغله سائق فيراري مرة أخرى لاستعادة الصدارة.

لكن راسل تمكن في النهاية من إنجاح مناورة المنعطف الرابع عشر في نهاية اللفة الخامسة، واستطاع الحفاظ على الصدارة عند المنعطف الأول في اللفة التالية.

وبعد ذلك بدأ هاميلتون يفقد بعض الوتيرة مع تآكل إطاراته، حيث بدا الإطار الأمامي الأيسر متضرراً بشكل واضح، الأمر الذي سمح لشارل لوكلير بالصعود إلى المركز الثاني.

وعندما بدا أن الإثارة بدأت تتراجع، دخلت سيارة الأمان في نهاية اللفة الثالثة عشرة بعدما توقفت سيارة نيكو هلكنبرغ عند المنعطف الأول؛ واختار السائقون الستة الأوائل جميعاً الدخول إلى منطقة الصيانة، ما منح لوكلير فرصة لتحدي راسل في اللحظات الأخيرة.

لكن السائق المونغاسكلي تعرض لانزلاق عند الخروج من المنعطف الرابع عشر بعد إعادة الانطلاق، وهو ما حول أفضلية راسل فعلياً إلى فوز.

واحتل لوكلير المركز الثاني، بينما تمكن هاميلتون من تعويض خسارة الوقت والمركز أمام لاندو نوريس – التي حدثت نتيجة التوقف المزدوج خلف لوكلير في منطقة الصيانة – لينهي السباق في المركز الثالث أمام سائق مكلارين.

وجاء كيمي أنتونيللي في المركز الخامس، رغم معاناته من انطلاقة سيئة تراجع فيها من الصف الأول إلى المركز الثامن. كما أدى احتكاك لاحق مع سيارة ريد بُل الخاصة بـ إسحاق حجار في اللفة الأولى إلى فرض عقوبة عشر ثوانٍ على أنتونيللي، وهي العقوبة التي نفذها الإيطالي في منطقة الصيانة بعد أن تمكن من تجاوز سيارتي فيراري.

وعلى الرغم من أن أوسكار بياستري تجاوز أنتونيللي عند إعادة الانطلاق، فإن السائق الأسترالي بدا وكأنه نفذ التجاوز قبل خط البداية والنهاية، ولذلك طُلب منه إعادة المركز لسائق مرسيدس.

ونتيجة لذلك أنهى بياستري السباق في المركز السادس، بينما تمكن ليام لاوسون من استخدام الإطارات القاسية ليحتل المركز السابع أمام أوليفر بيرمان.

ولم يتوقف لاوسون وبيرمان في منطقة الصيانة، ما منحهما أفضلية على الحلبة، لكنه تركهما عرضة للهجوم في المراحل الأخيرة من السباق من قبل ماكس فيرستابن الذي كان يندفع بقوة – لكنه في النهاية فشل في حصد النقاط.

وتراجع فيرستابن إلى آخر الترتيب بعد انطلاقة بطيئة جداً، لكنه تعافى لاحقاً ليقترب من دخول المراكز الثمانية الأولى بعدما تجاوز إستيبان أوكون وبيير غاسلي في المراحل الأخيرة من السباق.