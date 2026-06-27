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راسل ينجو من العقوبة وينتزع قطب الانطلاق الأول في النمسا وحادث عنيف لـ فيرستابن

سجل جورج راسل، سائق مرسيدس، لفته تحت الأعلام الصفراء، لكنه تجنب التحقيق بعد أن تبين أنه رفع قدمه عن دواسة الوقود في المقطع الأخير.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت

انتزع راسل مركز الانطلاق الأول لجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 بعدما تجنب التحقيق بشأن تسجيل لفته تحت الأعلام الصفراء، التي رُفعت عقب حادث ماكس فيرستابن.

وفقد سائق ريد بُل السيطرة على سيارته واصطدم بالحواجز عند المنعطف قبل الأخير، وهو ما استفاد منه السائقون الذين كانوا قد أكملوا لفاتهم بالفعل، بالإضافة إلى راسل الذي كان خلف فيرستابن مباشرة لحظة وقوع الحادث.

وأكد راسل: "رفعت قدمي عن دواسة الوقود عند مدخل ذلك المنعطف."

وأضاف: "لقد خسرت الكثير من الوقت."

وكان ذلك تحت علم أصفر وليس مزدوج، ولذلك احتفظ راسل بمركز الانطلاق الأول، وهو الرابع له هذا الموسم.

وسجل سائق مرسيدس زمنًا قدره دقيقة واحدة و06.113 ثانية، ليشارك الصف الأول مع شارل لوكلير، الذي استفاد من تسجيل لفته البالغة دقيقة واحدة و06.349 ثانية قبل حادث فيرستابن.

وتفوق سائق فيراري على زميله لويس هاميلتون بفارق 0.059 ثانية، بينما سينطلق بطل العالم سبع مرات من الصف الثاني إلى جانب أندريا كيمي أنتونيللي، زميل راسل في مرسيدس.

وكان أنتونيللي أكبر المتضررين من حادث فيرستابن، إذ كان يتصدر الترتيب مؤقتًا بزمن دقيقة واحدة و06.414 ثانية، لكن متصدر بطولة العالم اضطر إلى إلغاء لفته الأخيرة ليكتفي بالمركز الرابع.

وكان فيرستابن قد قدم لفة أولى رائعة بزمن دقيقة واحدة و06.475 ثانية وضعته في المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس، إلا أن الحادث تسبب في تراجعه إلى المركز الخامس أمام لاندو نوريس، صاحب المركز السادس.

وتأهل بطل العالم بفارق 0.009 ثانية فقط أمام زميله في مكلارين أوسكار بياستري، الذي جاء في المركز السابع، بينما أكمل إسحاق حجار سائق ريد بُل، وثنائي ريسينغ بولز ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد، المراكز العشرة الأولى.

وكان فيرستابن قد نجا بالفعل من موقف صعب في القسم الثاني من التجارب التأهيلية، بعدما قررت ريد بُل عدم إخراجه لمحاولة ثانية استنادًا إلى حسابات الفريق التي أشارت إلى أن زمنه البالغ دقيقة واحدة و07.183 ثانية سيكون كافيًا للتأهل للقسم الثالث والأخير.

وجاء هذا القرار أيضًا بهدف الحفاظ على مجموعة إضافية جديدة من الإطارات اللينة، لكن بطل العالم أربع مرات تراجع تدريجيًا من المركز السابع إلى العاشر، بعدما تقدم عليه كل من إسحاق حجار وثنائي ريسينغ بولز.

ومع تراجعه إلى المركز العاشر، لم يكن أمام فيرستابن سوى انتظار النتيجة، بينما كان بيير غاسلي السائق الذي يستحق المتابعة بعدما سجل مقطعًا أوسط قويًا، لكنه أنهى محاولته متأخرًا بفارق 0.040 ثانية فقط عن التأهل، ليحتل المركز الحادي عشر.

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وجاء غابرييل بورتوليتو في المركز الثاني عشر، متأخرًا بفارق 0.110 ثانية عن الحد الفاصل للتأهل، بينما تأهل أوليفر بيرمان في المركز الثالث عشر، ونيكو هلكنبرغ، الذي لا يزال دون نقاط هذا الموسم، في المركز الرابع عشر.

وتجنب إستيبان أوكون، الذي يتعرض لضغوط كبيرة مؤخرًا، الخروج من القسم الأول للمرة الرابعة على التوالي، بعدما تأهل إلى المركز الخامس عشر، بينما احتل فرانكو كولابينتو المركز السادس عشر، في قسم تصدره أنتونيللي.

وعانى كارلوس ساينز من انزلاق مفاجئ للقسم الخلفي من السيارة عند المنعطف الأخير، ليكتفي بالمركز السابع عشر، متقدمًا بمركز واحد فقط على زميله أليكس ألبون، في أول خروج مزدوج لفريق ويليامز من القسم الأول منذ جائزة الصين الكبرى.

وأظهر فريق كاديلاك، الذي يشارك للمرة الأولى، مؤشرات جديدة على التقدم بعدما تأهلت كلتا سيارتيه بفارق ثانية كاملة أمام سيارتي أستون مارتن، حيث جاء سيرجيو بيريز في المركز التاسع عشر، وفالتيري بوتاس في المركز العشرين.

وأدى ذلك إلى احتلال أستون مارتن الصف الأخير للمرة الثالثة على التوالي في التجارب التأهيلية، بعدما جاء فرناندو ألونسو في المركز الحادي والعشرين أمام لانس سترول، الذي كان أبطأ بثلاث ثوانٍ من زمن أنتونيللي في القسم الأول.

القسم الثالث من التصفيات

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات الزمن الفاصل الإطارات كم/س
1 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20

1:06.113

   S 235.560
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1:06.349

 0.236 S 234.722
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1:06.408

 0.059 S 234.513
4 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1:06.414

 0.006 S 234.492
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1:06.475

 0.061 S 234.277
6 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1:06.502

 0.027 S 234.182
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1:06.511

 0.009 S 234.150
8 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1:06.632

 0.121 S 233.725
9 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 RB Red Bull 18

+0.842

1:06.955

 0.323 S 232.598
10 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 RB Red Bull 18

+0.894

1:07.007

 0.052 S 232.417
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