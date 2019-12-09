راسل يُكمل تجارب بيريللي لإطارات 18 إنشًا في أبوظبي

عاد راسل – سائق ويليامز – إلى الجلوس خلف مقود سيارة مرسيدس بعد أن قادها خلال تجارب ما بعد الموسم في الأسبوع الماضي، وأكمل أكثر من 200 لفّة يومَي الأحد والإثنين على حلبة مرسى ياس.

وسمحت الأجواء المشمسة لراسل بإكمال 100 و118 لفّة على التوالي مع انتهاء برنامج تطوير إطارات 2021 لهذا العام.

وكانت بيريللي قد استعانت برينو، ومكلارين ومرسيدس لتوفير سيارات "مُهجّنة" قادرة على استيعاب إطارات الـ 18 إنشًا.

وأكمل سيرغي سيروتكين سائق رينو 213 لفّة بالفعل على حلبة بول ريكار الفرنسيّة ضمن تجارب بيريللي الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي.

في المقابل كان كارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس حاضرين لخوض التجارب مع مكلارين على ذات الحلبة الشهر الماضي وأكملا أكثر من 100 لفّة بينهما.

وسيرتفع البرنامج إلى ما مجموعه 25 يومًا في 2020، وستكون جميع الفرق العشرة مشاركة قبل تحديد الإطارات النهائيّة لموسم 2021 واستخدامها ضمن تجارب جماعيّة إثر جائزة أبوظبي الكبرى.