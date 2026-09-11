راسل يكشف موعد حصوله على عقوبة تغيير المحرك

قال جورج راسل إنه سيحصل على عقوبة تغيير المحرك عندما تقدم مرسيدس وحدة الطاقة المطورة الخاصة بها في الفورمولا 1.

وتجاوز سائقا مرسيدس، أو من المتوقع أن يتجاوزا، العدد المسموح به من مكونات وحدة الطاقة لموسم 2026. وقد فعل كيمي أنتونيللي ذلك في مونزا نهاية الأسبوع الماضي، حيث تلقى عقوبة الانطلاق من مؤخرة شبكة الانطلاق، قبل أن يشق طريقه عبر الترتيب ويحقق فوزًا تاريخيًا بعدما انطلق من المركز التاسع عشر.

أما راسل، فينتظر أن تطلق مرسيدس تحديثات محركها من أجل الحصول على وحدة طاقة جديدة بالكامل. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في أواخر أكتوبر، خلال جولة أوستن أو جائزة مدينة مكسيكو الكبرى.

وقال البريطاني: "نحن ننتظر الحصول على عقوبتي بالتزامن مع ترقية 'أديو' وإلا، لو حصلت عليها [في مونزا]، فسأضطر إلى الحصول عليها مرة أخرى. لذلك، كما تعلمون، لم يكن لذلك أي معنى بالنسبة لي."

ورغم الاعتراف على نطاق واسع بأن مرسيدس تملك أفضل وحدة طاقة، فقد سُمح لها بإجراء ترقية عليها من خلال نظام فرص التطوير والترقية الإضافية، الذي يستند إلى أداء محرك الاحتراق الداخلي. أما ريد بُل فورد فقد صُنفت على أنها تملك المحرك الأفضل، وبالتالي لا يمكنها إجراء ترقية على وحدة طاقتها.

وسيحصل أنتونيللي أيضًا على عقوبة عندما تقدم مرسيدس وحدة الطاقة الجديدة، لكن نظرًا إلى أنه تجاوز بالفعل حصته المسموح بها، فإن ذلك سيؤدي إلى عقوبة قدرها خمسة مراكز لكل مكون جديد بدلًا من عشرة مراكز.

وأوضح السائق الإيطالي في مونزا: "لذلك نقوم الآن بتغيير كل شيء لتجنب المشكلات لاحقًا. وكما قلت من قبل، فإن هذه هي أفضل حلبة للقيام بذلك."

ومن المثير للاهتمام أن فرقًا مثل فيراري قدمت بالفعل ترقيتين هذا الموسم، في حين يُسمح لمرسيدس بترقية واحدة فقط، ولذلك يتوقع راسل أن يتغير ترتيب القوى بطريقة "مثيرة جدًا للاهتمام" عندما تحصل السهام الفضية أخيرًا على تحديثاتها.

وقال: "لا أعتقد أننا، كفريق، معرضون للخطر. وكما تعلمون، أعتقد أنه سيكون من المثير جدًا للاهتمام عندما نجلب ترقياتنا".