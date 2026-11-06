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راسل يكشف عن معاناته من الإرهاق الذهني بعد موسم محبط في الفورمولا 1 لعام 2026

اعترف جورج راسل بأنه يعاني من الإرهاق الذهني بعد موسم شاق في الفورمولا 1 لعام 2026، شهد انتكاسات متكررة وسوء حظ.

منشور: 06-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: جورج راسل

اعترف جورج راسل بأنه يعاني من الإرهاق الذهني بعد موسم اضطر خلاله مرارًا إلى تجاوز التحديات والانتكاسات.

وبدأ سائق مرسيدس موسم 2026 باعتباره المرشح الأبرز للفوز باللقب، لكن بعد سلسلة من المشكلات الخارجة عن إرادته، إلى جانب الأداء الاستثنائي الذي قدمه زميله كيمي أنتونيللي، وجد نفسه يشاهد السائق الإيطالي وهو يتوّج بطلًا للعالم في المكسيك.

وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام في إنترلاغوس يوم الخميس، قال راسل إن وصوله إلى البرازيل، حيث احتفل بأول انتصار له في الفورمولا 1 عام 2022، لم ينجح حتى في تحسين حالته المعنوية.

وقال: "كما ذكرت، أعتقد أنني أشعر ببعض الإرهاق بعد هذا الموسم، بسبب الاضطرار باستمرار إلى النهوض من جديد. فعندما تتعرض لضربة وتسقط أرضًا، تنهض مجددًا، ثم تتلقى ضربة أخرى وتسقط، فتنهض من جديد. كنت آمل أن أضطر إلى فعل ذلك مرتين ربما خلال الموسم، وليس في عطلة نهاية أسبوع بعد أخرى، كما حدث بالفعل".

وأكمل: "عندما تصل إلى مرحلة من الموسم تكون فيها بعيدًا عن منزلك لثلاثة أسابيع متتالية، ثم تخوض سباقًا آخر مثلما حدث في المكسيك، حيث تتبخر فرصة الفوز أو الصعود إلى منصة التتويج تمامًا لأسباب خارجة عن سيطرتك، يصبح التعامل مع الأمر صعبًا. بل صعبًا للغاية".

وأردف: "لذلك، البرازيل مكان أحبه ولدي فيه ذكريات رائعة. لكن هل أصل إلى هنا بتوقعات مرتفعة؟ بصراحة، لا. لكنني أتطلع بالتأكيد إلى العام المقبل".

وكشف السائق البريطاني أنه عاد، بعد سباق المكسيك، إلى مراجعة الموسم بأكمله برفقة مهندسيه، وتوصّل إلى أنّ ستة سباقات فقط مرّت دون مشكلات.

وقال: "شهدنا أمورًا اعتقدنا أنها ناجمة عن سوء الحظ في 14 سباقًا. لكن علينا أن نبدأ بالتعمق أكثر في التساؤل عن أسباب حدوث هذه الأمور، لا سيما أنها تتكرر بهذا الشكل، وخصوصًا من جانبنا".

ويحتل راسل حاليًا المركز الرابع في ترتيب السائقين برصيد 250 نقطة، متأخرًا بفارق 11 نقطة عن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 261 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن لويس هاميلتون سائق فيراري، صاحب المركز الثالث برصيد 259 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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