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راسل يكشف سبب تأخره خلف أنتونيللي في بلجيكا

أكد جورج راسل أن مرسيدس بالغت في تقدير مستوى التماسك على الحلبة خلال التجارب الحرة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى بداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع في جائزة بلجيكا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

أوضح جورج راسل أن الفريق اتجه في المسار الخاطئ فيما يتعلق بإعدادات السيارة خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة، ما حال دون الوصول إلى التوازن المطلوب.

لذلك يرى البريطاني، الذي يلاحق زميله بفارق 25 نقطة في صدارة البطولة، أن جولة سبا لم تبدأ بالشكل المطلوب.

حيث لخص يوم الجمعة بقوله: "عطلة نهاية الأسبوع في سبا لم تبدأ بالشكل الذي أردناه".

وأضاف: "في الحصة الأولى، بالغنا في تقدير مستوى التماسك على الحلبة، وهذا دفعنا إلى اعتماد إعدادات أولية غير صحيحة".

وتابع: "واجهنا صعوبات كبيرة في توازن السيارة، ورغم أننا تعلمنا أشياء جديدة عنها خلال هذه العملية، فإنها بالتأكيد لم تكن الطريقة المثالية لبدء عطلة نهاية الأسبوع".

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ورغم الصعوبات التي واجهها على صعيد اللفات السريعة، أكد السائق البريطاني أن الأداء في الطلعات الطويلة على حلبة سبا كان مشجعًا.

فقال: "عملنا بجد داخل المرآب قبل الحصة الثانية لحل هذه المشاكل، وأجرينا بعض التغييرات التي حسنت الوضع إلى حد ما".

واختتم: "ما زال بإمكاننا تحقيق أزمنة أفضل بكثير في اللفات السريعة، وسينصب تركيزنا بالكامل على ذلك قبل الحصة الحرة الثالثة. أما من ناحية محاكاة السباق، فقد كان إيقاعنا أكثر تنافسية، وهذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل السباق".

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