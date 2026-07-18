راسل يكشف سبب تأخره خلف أنتونيللي في بلجيكا
أكد جورج راسل أن مرسيدس بالغت في تقدير مستوى التماسك على الحلبة خلال التجارب الحرة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى بداية صعبة لعطلة نهاية الأسبوع في جائزة بلجيكا الكبرى.
جورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أليستير ستالي
أوضح جورج راسل أن الفريق اتجه في المسار الخاطئ فيما يتعلق بإعدادات السيارة خلال الحصة الأولى من التجارب الحرة، ما حال دون الوصول إلى التوازن المطلوب.
لذلك يرى البريطاني، الذي يلاحق زميله بفارق 25 نقطة في صدارة البطولة، أن جولة سبا لم تبدأ بالشكل المطلوب.
حيث لخص يوم الجمعة بقوله: "عطلة نهاية الأسبوع في سبا لم تبدأ بالشكل الذي أردناه".
وأضاف: "في الحصة الأولى، بالغنا في تقدير مستوى التماسك على الحلبة، وهذا دفعنا إلى اعتماد إعدادات أولية غير صحيحة".
وتابع: "واجهنا صعوبات كبيرة في توازن السيارة، ورغم أننا تعلمنا أشياء جديدة عنها خلال هذه العملية، فإنها بالتأكيد لم تكن الطريقة المثالية لبدء عطلة نهاية الأسبوع".
ورغم الصعوبات التي واجهها على صعيد اللفات السريعة، أكد السائق البريطاني أن الأداء في الطلعات الطويلة على حلبة سبا كان مشجعًا.
فقال: "عملنا بجد داخل المرآب قبل الحصة الثانية لحل هذه المشاكل، وأجرينا بعض التغييرات التي حسنت الوضع إلى حد ما".
واختتم: "ما زال بإمكاننا تحقيق أزمنة أفضل بكثير في اللفات السريعة، وسينصب تركيزنا بالكامل على ذلك قبل الحصة الحرة الثالثة. أما من ناحية محاكاة السباق، فقد كان إيقاعنا أكثر تنافسية، وهذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل السباق".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أنتونيللي الأسرع بلفة صاروخية في تصفيات بلجيكا أمام فيرستابن
راسل ينفي بشدة مزاعم تمييز مرسيدس بين سائقيها
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أنتونيللي: أتمنى أحيانًا ألا يتعرف عليّ أحد
أنتونيللي الأسرع وهاميلتون يتعرض لحادث في التجارب الحرة الثالثة في بلجيكا
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي
أحدث الأخبار
هاميلتون: سيارة فيراري لم تعد كما كانت بعد حادث التجارب الحرة في سبا
ستيلا يعلّق على شائعات انضمام فيرستابن إلى مكلارين: "سنحتاج إلى سيارة ثالثة"
راسل يتراجع: "ليست المشكلة في طريقة القيادة".. ومرسيدس تبحث عن "مشكلة حقيقية"
فيرستابن ينتقد تجربة سبا مع سيارات 2026: "تقود سيارة فورمولا 3 بارتكازيّة الفورمولا 1"
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات