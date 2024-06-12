راسل يكشف توقعاته حيال مستوى مرسيدس في السباقات الأوروبية
كشف جورج راسل سائق مرسيدس عن توقعاته لمستوى السهام الفضية التنافسي مع الاقتراب من السباقات الأوروبية على حلبات تقليدية.
في كندا، جلبت مرسيدس تحديثات لسيارتها، وبشكل خاص جانحها الأمامي الجديد الذي استعمله كلا السائقان على حلبة جيل فيلنوف، إضافة لبعض التعديلات الأخرى.
وبالفعل، يبدو أن العلامة الألمانية نجحت بإيجاد طريقها المناسب فيما يتعلق بالتحديثات، فقد تصدر لويس هاميلتون التجارب الحرة الثالثة.
أما راسل، فأحرز قطب الانطلاق الأول على الحلبة حيث برزت سرعة السيارة بشكل واضح.
وفي السباق، تمكن راسل من تصدر السباق في اللفات الأولى قبل أن يتراجع حتى المركز الثالث خلف ماكس فيرستابن ولاندو نوريس في سباق شهد دخول سيارتي أمان وتقلبات في الظروف الجوية.
ورغم ذلك، بدت وتيرة السهام الفضية ممتازة للغاية، بشكل خاص مع هاميلتون في القسم الأخير من السباق، ما منح أملاً بقدرتها على دخول دائرة منافسة ريد بُل إلى جانب مكلارين وفيراري.
ويرى راسل بأن فريقه حقق بالفعل خطوة حقيقية للأمام هذه المرة، بعد سنوات من المعاناة مع السيارة في حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
فقال: "أعتقد أن ريد بُل عانت بعض الشيء خلال السباقات القليلة الأخيرة، لكنهم رغم ذلك فازوا في اثنين من أصل ثلاثة".
وأكمل: "لذا أتوقع أن يخطوا خطوة صغيرة للأمام في السباقات الأوروبية على حلبات تقليدية".
وأردف: "لكنني أعتقد حقاً بأن التقدم الذي حققناه حقيقيّ!".
وأضاف مؤكداً أن مرسيدس ستتمكن من منافسة مكلارين، على أمل منافسة ريد بُل كذلك: أعتقد أننا قادرون على منافسة مكلارين. نأمل أن نتمكن كذلك من منافسة ماكس!".
المركز الثالث جورج راسل، مرسيدس، الفائز بالسباق ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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