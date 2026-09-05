فاجأ بيير غاسلي عالم الفورمولا 1 في مونزا عبر تسجيله أسرع زمن في تصفيات إيطاليا ليُحرز أول بول بوزيشن في مسيرته.

وكانت مرسيدس تمنّي النفس بانطلاق جورج راسل من المركز الأول في ظل تراجع زميله كيمي أنتونيللي إلى آخر شبكة الانطلاق بسبب العقوبة، لكن سيارة ألبين باغتت الجميع وحجزت البول بوزيشن الأول في مسيرة الفريق.

وكشف راسل إنّه لعب الشطرنج مع غاسلي قبل نحو 15 دقيقة من انطلاق التصفيات، وتمكن السائق الفرنسي من التغلب عليه. وأضاف سائق مرسيدس مازحًا أنه أخبر غاسلي بعد ذلك بأنه سيتغلب عليه في التصفيات، لكنه أنهى الحصة في المركز الثاني.

حيث قال: "أهنئ بيير حقًا. لقد كان أداءً مذهلًا. قبل نحو 15 دقيقة من التصفيات، كنا في نهاية مباراة شطرنج، وتمكن من هزيمتي. قلت له: أعتقد أنني سأهزمك في التصفيات. لكن ها أنا ذا، وما زال أمامي!".

وتابع: "أهنئه حقًا، لكنني بالطبع أشعر بخيبة أمل لأنني لم أتمكن من تحقيق البول بوزيشن".

واختتم: "أصبحت الأمور معقدة قليلًا عندما خرج فيرستابن إلى الحلبة في بداية اللفة. وأنهيت لفتي قريبًا جدًا منه. لكن بيير وألبين كانا سريعين حقًا".