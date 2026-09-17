تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

دبليو آر سي: موسم 2026 سينتهي في سردينيا بعد إلغاء رالي السعودية

دبليو آر سي
دبليو آر سي
رالي تشيلي
دبليو آر سي: موسم 2026 سينتهي في سردينيا بعد إلغاء رالي السعودية

فيرستابن فاجأ نفسه حتى بأدائه في تحدي الكارتينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن فاجأ نفسه حتى بأدائه في تحدي الكارتينغ

هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
شائعات: هاميلتون طالب بإجراء تغييرات لبعض أفراد طاقمه في فيراري

فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

فورمولا 1
فورمولا 1
فيراري وريسينغ بولز تجريان اختبارات إطارات بيريللي في إيمولا

رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رالف شوماخر: "من حق فيرستابن أن يغضب في مدريد"

نوريس حول إقامة السباق القصير في موناكو: "سيصعّب الأمور أكثر"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
نوريس حول إقامة السباق القصير في موناكو: "سيصعّب الأمور أكثر"
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

راسل يكشف التحدي المختلف الذي يواجهه فيرستابن هذا الموسم واقتراب زملائه منه

يرى جورج راسل أن ماكس فيرستابن يواجه تحديًا مختلفًا هذا الموسم مقارنة بالسنوات السابقة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

يعتقد جورج راسل أن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 غيّر بشكل جذري ميزان القوى بين زملاء الفريق، مشيرًا إلى اقتراب منافسي ماكس فيرستابن في ريد بُل باعتباره أوضح مثال على ذلك.

ويحتل راسل المركز الثاني في ترتيب السائقين بفارق 81 نقطة خلف زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي، إذ أوضح أن هذا الموسم أظهر أنماطًا غير معتادة عند مقارنة معارك زملاء الفريق بالسنوات السابقة.

حيث قال: "كان موسمًا غريبًا عندما تنظر إلى تنافسية أوسكار بياستري أمام لاندو نوريس العام الماضي، وشارل لوكلير مقارنة بلويس هاميلتون، وحتى هيمنة ماكس على جميع زملائه في الفريق خلال الحقبة السابقة".

هذا وأشار راسل إلى معاناته هو نفسه أمام أنتونيللي باعتبارها جزءًا من اتجاه أوسع بين السائقين الذين اعتادت الرياضة اعتبارهم معيارًا للأداء.

جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

فقال: "هذا العام، أنا وشارل وأوسكار نعاني بدرجة أكبر بكثير مقارنة بزملائنا في الفريق. وماكس، زملاؤه أصبحوا أقرب إليه بفارق كبير مما كان عليه أي زميل له خلال السنوات الست الماضية".

وكان لفيرستابن زميلان في الفريق هذا الموسم أيضًا. إسحاق حجار خلال أول 11 جائزة كبرى، وليام لاوسون خلال آخر ثلاث جولات بعد تعرض السائق الفرنسي لإصابة في معصمه أثناء تدريبات الملاكمة خلال العطلة الصيفية.

ويحتل السائق الهولندي حاليًا المركز السادس في الترتيب برصيد 145 نقطة، بينما يأتي حجار في المركز السابع برصيد 71 نقطة، ولاوسون في المركز التاسع برصيد 59 نقطة، وهو فارق أصغر بكثير من الفارق المعتاد الذي كان يفصل بطل العالم أربع مرات عن زملائه في المواسم الأخيرة.

ويرى راسل أن هذا التحول يعود إلى تقارب أساليب القيادة بين مجموعة السائقين المتصدرين حاليًا، قائلًا: "أساليب قيادتنا متشابهة إلى حد كبير، والسائقون يقدمون مستويات جيدة جدًا هذا العام".

واختتم: "كيمي ولويس ولاندو لديهم أيضًا أساليب قيادة متشابهة إلى حد كبير. لذلك، بالنسبة لي، من الواضح جدًا مع هذه السيارة وهذه الإطارات ما الذي أحتاج إلى تحقيقه. الاتجاهات واضحة، مع هؤلاء السائقين الذين ذكرتهم للتو".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ابن عم شارل لوكلير يتخذ خطوة مهمة في طريقه نحو الفورمولا 1
المقال التالي لماذا لن تحول فيراري تركيزها بعد إلى سيارة 2027

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

توتو وولف يؤكد ثقته في راسل: موسم 2026 القاسي لن يكون نهاية جورج

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
توتو وولف يؤكد ثقته في راسل: موسم 2026 القاسي لن يكون نهاية جورج

ابن عم شارل لوكلير يتخذ خطوة مهمة في طريقه نحو الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ابن عم شارل لوكلير يتخذ خطوة مهمة في طريقه نحو الفورمولا 1
المزيد من
جورج راسل

حتى أسوأ سباقاته ستكون كافية: الأرقام المذهلة خلف آمال كيمي أنتونيللي بالفوز بلقب الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حتى أسوأ سباقاته ستكون كافية: الأرقام المذهلة خلف آمال كيمي أنتونيللي بالفوز بلقب الفورمولا 1

مطالبة جورج راسل بتحويل تركيزه إلى 2027 بعد وصف معركته على اللقب بأنها "محسومة" عقب سباق مدريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
مطالبة جورج راسل بتحويل تركيزه إلى 2027 بعد وصف معركته على اللقب بأنها "محسومة" عقب سباق مدريد

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة
المزيد من
مرسيدس

وولف يكشف ما يحتاجه فيرستابن للمنافسة على لقب 2027 في مواجهة أنتونيللي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
وولف يكشف ما يحتاجه فيرستابن للمنافسة على لقب 2027 في مواجهة أنتونيللي

هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

أحدث الأخبار

ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ستيلا: يجب على مكلارين مساعدة بياستري على التوقف عن "التفكير" في كيفية قيادة سيارة 2026

دبليو آر سي: موسم 2026 سينتهي في سردينيا بعد إلغاء رالي السعودية

دبليو آر سي
WRC دبليو آر سي
رالي تشيلي
دبليو آر سي: موسم 2026 سينتهي في سردينيا بعد إلغاء رالي السعودية

فيرستابن فاجأ نفسه حتى بأدائه في تحدي الكارتينغ

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن فاجأ نفسه حتى بأدائه في تحدي الكارتينغ

هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون ينفي مطالبته فيراري باستبدال أفراد رئيسيين في الفريق

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
الفورمولا 1 لا تحتاج إلى تغيير قوانين سيارة الأمان الافتراضية رغم خسارة نوريس في إسبانيا

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟
شاهد المزيد