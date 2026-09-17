يعتقد جورج راسل أن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 غيّر بشكل جذري ميزان القوى بين زملاء الفريق، مشيرًا إلى اقتراب منافسي ماكس فيرستابن في ريد بُل باعتباره أوضح مثال على ذلك.

ويحتل راسل المركز الثاني في ترتيب السائقين بفارق 81 نقطة خلف زميله في مرسيدس كيمي أنتونيللي، إذ أوضح أن هذا الموسم أظهر أنماطًا غير معتادة عند مقارنة معارك زملاء الفريق بالسنوات السابقة.

حيث قال: "كان موسمًا غريبًا عندما تنظر إلى تنافسية أوسكار بياستري أمام لاندو نوريس العام الماضي، وشارل لوكلير مقارنة بلويس هاميلتون، وحتى هيمنة ماكس على جميع زملائه في الفريق خلال الحقبة السابقة".

هذا وأشار راسل إلى معاناته هو نفسه أمام أنتونيللي باعتبارها جزءًا من اتجاه أوسع بين السائقين الذين اعتادت الرياضة اعتبارهم معيارًا للأداء.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: صور غيتي

فقال: "هذا العام، أنا وشارل وأوسكار نعاني بدرجة أكبر بكثير مقارنة بزملائنا في الفريق. وماكس، زملاؤه أصبحوا أقرب إليه بفارق كبير مما كان عليه أي زميل له خلال السنوات الست الماضية".

وكان لفيرستابن زميلان في الفريق هذا الموسم أيضًا. إسحاق حجار خلال أول 11 جائزة كبرى، وليام لاوسون خلال آخر ثلاث جولات بعد تعرض السائق الفرنسي لإصابة في معصمه أثناء تدريبات الملاكمة خلال العطلة الصيفية.

ويحتل السائق الهولندي حاليًا المركز السادس في الترتيب برصيد 145 نقطة، بينما يأتي حجار في المركز السابع برصيد 71 نقطة، ولاوسون في المركز التاسع برصيد 59 نقطة، وهو فارق أصغر بكثير من الفارق المعتاد الذي كان يفصل بطل العالم أربع مرات عن زملائه في المواسم الأخيرة.

ويرى راسل أن هذا التحول يعود إلى تقارب أساليب القيادة بين مجموعة السائقين المتصدرين حاليًا، قائلًا: "أساليب قيادتنا متشابهة إلى حد كبير، والسائقون يقدمون مستويات جيدة جدًا هذا العام".

واختتم: "كيمي ولويس ولاندو لديهم أيضًا أساليب قيادة متشابهة إلى حد كبير. لذلك، بالنسبة لي، من الواضح جدًا مع هذه السيارة وهذه الإطارات ما الذي أحتاج إلى تحقيقه. الاتجاهات واضحة، مع هؤلاء السائقين الذين ذكرتهم للتو".