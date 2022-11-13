راسل يكسر العقدة ويتقدّم ثنائيّة مرسيدس في سباق البرازيل الجنوني

بعد فوزه بالسباق القصير بالأمس، واصل راسل أداءه اللافت نهاية هذا الأسبوع ليضمن فوزه الرسمي الأوّل في الفورمولا واحد بالرغم من ضغط زميله هاميلتون في اللفّات الأخيرة.

وأنهى بذلك البريطاني جفاف انتصارات مرسيدس الذي يعود إلى جائزة المملكة العربيّة السعوديّة العام الماضي، كما ضمن استمراريّة تحقيق مرسيدس لفوزٍ واحدٍ على الأقلّ في كلّ موسم منذ 2012.

كما عزّزت مرسيدس فرصها في اقتناص المركز الثاني في بطولة الصانعين بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة من الموسم عبر هذه الثنائيّة.

وتمكّن كارلوس ساينز الإبن من تحقيق منصّة تتويجٍ جديدة بعد أن استفاد من موعد سيارة الأمان ليحصل على وقفة صيانة حاسمة.

وذهب المركز الرابع إلى شارل لوكلير الذي توسّل فريقه مبادلة المراكز والتفكير في البطولة في اللفّات الأخيرة.

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا بعد أن تشبّث في النهاية أمام ماكس فيرشتابن الذي طُلب منه التراجع خلف زميله سيرجيو بيريز إن لم يتمكّن من تجاوز الإسباني، لكنّه لم يفعل.

وعبر بيريز خطّ النهاية سابعًا أمام إستيبان أوكون وفالتيري بوتاس، بينما أكمل لانس سترول ترتيب العشرة الأوائل.

مجريات السباق

تنوّعت خيارات الإطارات عند الانطلاقة، لكنّ سائقي مرسيدس وريد بُل اختاروا تركيبة "سوفت" في أوّل صفين، بينما كان لوكلير خلفهم على إطارات "ميديوم".

ونجح راسل في الحفاظ على الصدارة أمام زميله وثنائيّ ريد بُل بالرغم من ضغط نوريس الذي قفز إلى المركز الخامس مستغلًا إطارات "سوفت" هو الآخر.

لكنّ الحركة لم تمتدّ سوى لنصف لفّة عند استدعاء سيارة الأمان بسبب حادثة جمعت بطل الجمعة كيف ماغنوسن بدانيال ريكاردو، اصطدم الأخير بسائق هاس ما تسبّب في التفاف سيارته وفقدانه السيطرة عليها وبالتالي تحرّكها نحو سيارة مكلارين ووقوع حادث قويٍ بعض الشيء بينهما تسبّب في انسحابهما على الفور.

وتذمّر لوكلير خلال اللفّات خلف سيارة الأمان قائلًا: "كان هناك خطبٌ ما في المحرّك بالخروج من المنعطف"، وبعد سوء تفاهم طفيفٍ بينه وبين مهندسه، أخبره في النهاية بأنّه لا توجد مشكلة.

واستؤنف السباق أخيرًا في بداية اللفّة السابعة، حيث حافظ راسل على الصدارة، في حين أقدم فيرشتابن على محاولة عدائيّة لتجاوز هاميلتون في المنعطفين الأوّل والثاني انتهت بوقوع احتكاكٍ بينهما وتراجعهما في الترتيب.

ولم تمض سوى منعطفات قليلة قبل أن يجمع حادثٌ آخر بين نوريس ولوكلير تسبّب في انزلاق سائق فيراري واصطدامه بالحاجز المقابل ما كسر جناحه الأمامي بالكامل لكنّه تمكّن من المواصلة.

وأجرى فيرشتابن ولوكلير وقفتين لتغيير جناحيهما الأماميين لسيارتيهما في نهاية تلك اللفّة ما تسبّب في عودتهما في المركزين الـ 17 والـ 18 الأخيرين تواليًا، في ظلّ تذمّر فيرشتابن قائلًا: "لم يترك لي أيّ مساحة"، بينما قال هاميلتون: "لم تكن تلك حادثة تسابق".

وعاد هاميلتون للتقدّم إثر ذلك متجاوزًا ميك شوماخر ومن ثمّ بيير غاسلي ليصل إلى المركز السادس في اللفّة العاشرة، وذلك بعد أن أخبره مهندسه بأنّ الضرر ليس كبيرًا على سيارته.

وبقي الفارق ثابتًا نسبيًا في الأمام بين راسل وبيريز، في حين وجّهت إدارة السباق عقوبة 5 ثوانٍ لفيرشتابن لاعتباره المذنب في الحادثة، بينما تمّ توجيه ذات العقوبة إلى نوريس كذلك.

وتمكّن هاميلتون من الإطاحة بفيتيل ونوريس في لفّتين متتاليتين ليصل إلى المركز الرابع، وكان على بُعد 9.1 ثانية عن الصدارة ببلوغ اللفّة الـ 15 من عمر السباق.

وبالرغم من انطلاقه على إطارات "ميديوم"، فقد كان ساينز أوّل المتوقّفين بين سائقي الصدارة منتقلًا إلى إطارات "سوفت" وكانت هناك سحابة دخان كبيرة صادرة عن مكابحه الخلفيّة اليمنى، وأخبره مهندسه بعد ذلك بأنّ سبب التوقّف المبكّر كان "وجود غلاف خوذة عالقٍ في قناة تهوية مكابحه".

وبدأت وتيرة بيريز بالتراجع تدريجيًا بعد ذلك، في الوقت الذي قال فيه راسل: "الإطارات في حالة جيّدة، دعونا نُطل هذه الفترة".

وبدا أنّ إطارات "ميديوم" لم تكن الأنسب خاصة مع تقديم ساينز لوتيرة قويّة حينها، حيث استدعت فيراري لوكلير لنقله إلى إطارات "سوفت" هو الآخر، وكذلك الأمر لتسونودا.

وأقدم بيريز على التوقّف في نهاية اللفّة الـ 23 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" وتمكّن من العودة في المركز السادس مباشرة خلف بوتاس ونوريس وهو ما تسبّب في إضاعة الكثير من الوقت منه.

واستجابت مرسيدس عبر استدعاء راسل من الصدارة ونقله هو الآخر إلى التركيبة الصفراء، وتمكّن البريطاني الشاب من العودة في المركز الثاني مباشرة أمام فيتيل.

كما أجرى فيرشتابن توقّفًا جديدًا مُطبّقًا عقوبته ما تسبّب في عودته في المركز الـ 17.

وبقي حينها هاميلتون في الصدارة لكن من دون توقّف بعد، وكان عليه إطالة تلك الفترة قدر المستطاع من أجل التمتّع بأفضليّة عمر الإطارات بالمقارنة مع الآخرين المتوقّفين قبله.

وتوقّف البريطاني أخيرًا في نهاية اللفّة الـ 29 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" وتمكّن من العودة في المركز الرابع.

لكنّ وتيرته كانت قويّة جدًا حينها وبدأ بالاقتراب سريعًا من ساينز الثالث أمامه.

وفي الوقت الذي كان فيه هاميلتون على أعتاب الوصول إلى ساينز، أقدمت فيراري على استدعاء الأخير لنقله إلى مجموعة إطارات "ميديوم" أخرى.

وتمكّن هاميلتون من اللحاق ببيريز والوصول إليه في بداية اللفّة الـ 44، وتمكّن من تجاوزه بسهولة في بداية اللفّة التالية لينتزع المركز الثاني.

وتوقّف بيريز للمرّة الثانية في نهاية اللفّة الـ 47، واستجابت مرسيدس عبر استدعاء هاميلتون بالرغم من إصراره على أنّ إطاراته في حالة جيّدة، وعاد كلاهما خلف ساينز، لكنّ هاميلتون بقي أمام سائق ريد بُل.

واستجاب راسل لكلّ تلك الأحداث وتوقّف في نهاية اللفّة الـ 49 عائدًا في الصدارة مباشرة أمام ساينز.

وتبخّرت آمال مكلارين في تحقيق نتيجة جيّدة مع نوريس عندما أوقف البريطاني سيارته بجانب المسار ما تسبّب في اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

ودفع ذلك فيراري إلى استدعاء ساينز ونقله إلى مجموعة إطارات "سوفت" مستعملة والعودة في المركز الرابع.

وبعد تأخّرٍ متواصل وصعوبة في إبعاد سيارة مكلارين، تمّ إقحام سيارة الأمان الفعليّة.

واستؤنف السباق أخيرًا مع تبقي 12 لفّة على النهاية، حيث حافظ راسل على الصدارة أمام هاميلتون، في حين ضغط ساينز بقوّة على بيريز، لكنّ سائق ريد بُل تشبّث بالمركز الثالث، بينما قفز لوكلير إلى المركز الخامس متجاوزًا بوتاس.

وأقدم ساينز على محاولة في المنعطف الثالث، لكن كاد أن يقع احتكاكٌ بينهم وهو ما دفع الإسباني لتخفيف سرعته قليلًا.

لكن مع السماح باعتماد نظام "دي آر اس" فقد نجح ساينز في اقتناص المركز الثالث مع تبقي 9 لفّات على النهاية، وبدأ لوكلير بالضغط عليه قبل أن يتجاوزه في بداية اللفّة التالية.

وتواصل تقهقر بيريز حيث تجاوزه ألونسو ومن ثمّ زميله فيرشتابن بعد ذلك.

واستمرّ الوضع على حاله حتّى عبور راسل خطّ النهاية وتحقيقه فوزه الأوّل في البطولة.

نتيجة السباق: