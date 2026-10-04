راسل يقول "عليك أن تضحك" على سوء حظه مع ابتعاد لقب الفورمولا 1

وصف سائق مرسيدس سوء حظه بأنه مثير للسخرية عقب جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما حرمته مشكلة في وحدة الطاقة من منصة التتويج في وقت متأخر من السباق.

انطلق راسل من المركز السابع المتواضع على شبكة الانطلاق في سيبانغ، لكن اختياره الصحيح لإطارات "انترميديت" على الحلبة المبتلة وانطلاقته الصاروخية دفعاه إلى المركز الثاني عند المنعطف الأول، خلف زميله في الفريق كيمي أنتونيللي.

لكن ماكس فيرستابن تجاوز راسل في وقت مبكر، وتحديدًا في اللفة السادسة، قبل أن تمنحه فترة سيارة الأمان الأولى فرصة لتجاوز أنتونيللي من الجهة الخارجية للمنعطف الخامس عند استئناف السباق، بعدما تراجع متصدر السباق إلى المركز الثالث، رغم أن السائق الإيطالي الشاب تمكن من استعادة المركز الثاني بعد ثماني لفات فقط.

ولم تؤثر أحداث درامية أخرى في الترتيب في المراكز الثلاثة الأولى، لكن دخول سيارة الأمان في وقت متأخر منح راسل فرصة لمنافسة منافسيه على الفوز. لكنه لم يحصل على تلك الفرصة، بعدما أخرجته مشكلة في وحدة الطاقة من السباق قبل إعادة الانطلاق الأخيرة.

وقال راسل لشبكة "سكاي سبورتس اف1"بعد اعتزاله الثالث هذا الموسم، والثاني بسبب مشكلة تقنية: "أعني، عليك تقريبًا أن تضحك. الأمر يتجاوز مجرد خيبة الأمل. لقد حدث هذا مرات كثيرة جدًا هذا الموسم".

وأضاف: "بالطبع، إنه أمر مؤسف جدًا، لكن... علينا مواصلة القتال. ومواصلة المحاولة والمضي قدمًا".

وأكمل: "كانت منصة التتويج، بالطبع، تبدو مؤكدة جدًا. كان سباقًا متماسكًا، ليس سباقًا مذهلًا، لكنه كان متماسكًا. هذه ليست المرة الأولى، لذلك اعتدت إلى حد كبير على هذا الشعور وعلى هذه الأسئلة، لنقل".

وكما قال، سيواصل راسل "القتال"، لكنه يدرك في الوقت نفسه أن فارقه عن منافسه على اللقب أنتونيللي وصل إلى 84 نقطة، وهو فارق غير مسبوق.

وتجنب البريطاني الإدلاء بأي تصريحات مثيرة، فهو لن يقول إن اللقب أصبح بعيد المنال، لكن تقييمه يظل قاتمًا رغم ذلك.

وأضاف: "لا أحتاج إلى القول إنه انتهى أو أي شيء من هذا القبيل. لكن بالطبع، أصبح الأمر مستبعدًا للغاية، وهذه هي الحقيقة. كنت أعرف أنه إذا أردت العودة إلى المنافسة، فأنا بحاجة إلى أن يكون الحظ إلى جانبي. وللأسف، لم يكن الحظ إلى جانبي. لذلك، خسارة ثلاث نقاط اليوم بسبب وجودي خلف كيمي تحولت إلى خسارة 18 نقطة. وبالطبع، لو كانت المشكلة في الجهة الأخرى، لكانت تحولت إلى مكسب 18 نقطة".

وأردف: "لذلك نعم، إنه أمر مؤسف جدًا. إنه أمر مؤسف حقًا، لكن هكذا تسير الأمور".

وقال مدير فريق مرسيدس توتو وولف إن جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا كانت واحدة من "أسوأ تجاربه" شخصيًا، بعدما حققت ريد بُل أول فوز لها هذا العام على حساب السهام الفضية، بينما تعرض راسل لهذه الانتكاسة.

وقال وولف لشبكة سكاي: "أنا منزعج للغاية. لست في حالة جيدة".

وأضاف: "لم تكن لدينا الوتيرة التي كنا نأمل أن نمتلكها قبل عطلة نهاية الأسبوع، لذلك هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به من أجل التعافي، وأنا متأكد من أننا سنفعل ذلك. ثم سار السباق حرفيًا ضدنا، إذا أخذنا في الاعتبار المعركة مع لويس [هاميلتون] خلفنا. كانت لدينا أفضلية كبيرة، سيارة أمان افتراضية واحدة، وسيارتا أمان. أعني، لا يمكن أن تكون أكثر سوءًا من ناحية الحظ. ولزيادة الطين بلة، حدث عطل في وحدة الطاقة قبل بضع لفات من النهاية مع جورج، وهذا أمر فظيع بالنسبة إلى معركته على البطولة وليس جيدًا على الإطلاق بالنسبة إلى نقاطنا في بطولة الصانعين."

وبعد إشادته بأنتونيللي لأنه "أنجز المهمة"، أضاف النمساوي: "الموضوع الأكبر هو حالات الانسحاب، التي قد تكلفنا غاليًا أيضًا خلال السباقات السبعة المتبقية. يمكن للبطولة أن تنقلب بسرعة ضدك أو لصالحك عندما تتعرض للانسحاب، ولهذا لا يمكن أن يستمر هذا الأمر."

وربما بالغ وولف قليلًا في وصفه للموقف. ففي سيبانغ، سجلت مرسيدس نقاطًا أقل من فيراري للمرة الأولى فقط منذ العطلة الصيفية، بينما لا تزال الحظيرة الإيطالية متأخرة بفارق 151 نقطة في بطولة الصانعين. وفي الوقت نفسه، ارتفع فارق هاميلتون عن أنتونيللي في ترتيب السائقين إلى 106 نقاط.

وعندما سُئل عن كيفية إعادة تماسك الفريق بعد مثل هذه النتيجة، أجاب وولف: "أعتقد أن لدينا خطة عمل جيدة. جيمس [أليسون، المدير التقني] مسيطر عليها بالكامل بالفعل مع فريق القيادة التابع له".

وأضاف: "وهذا يرفع معنوياتي لأنني أعرف أننا نمتلك مجموعة هائلة من الأشخاص. وكما هو الحال مع قسم أنظمة نقل الحركة عالية الأداء، فإنهم سيجدون الحل. لكن ذلك يمنحني ارتياحًا حقيقيًا في الوقت الحالي لأنني أعرف أنهم الأفضل وأنهم سيجدون حلًا. وأعتقد أننا سنعود بقوة."