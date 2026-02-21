راسل يقول إنّ انطلاقاته التجريبية في موسم 2026 كانت الأسوأ في مسيرته

اعتبر جورج راسل أنّ انطلاقتيه التجريبيتين خلال اختبارات موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 "كانتا أسوأ" من أسوأ انطلاقة له على الإطلاق، في حين بدت فيراري الأقوى في هذا الجانب.

وأصبحت التعديلات على إجراءات الانطلاقة من أبرز المواضيع خلال فترة ما قبل الموسم، إذ يتعيّن على السائقين الآن رفع عدد دورات المحرك لمدة لا تقل عن 10 ثوانٍ من أجل تدوير الشاحن التوربيني.

ويأتي ذلك نتيجة اللوائح الجديدة التي أزالت نظام "ام.جي.يو-اتش" من وحدة الطاقة، وهو النظام الذي كان يسمح بانطلاقات سباقات سلسة وفورية في السنوات الأخيرة.

وبالتالي أصبحت الانطلاقات أكثر تعقيدًا، مع انقسام في الآراء حيال ذلك: إذ دعا أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين إلى تعديلات أمان "ملحّة"، في حين رفض لويس هاميلتون ذلك مؤكدًا أنّها ليست "خطيرة".

وقدّم راسل رأيه في المسألة خلال اختبارات يوم الجمعة في البحرين، قائلًا: "أعتقد أنّ لدينا الكثير من الإمكانات الكامنة، لكن للفوز بسباق عليك أيضًا أن تنطلق من خط البداية بشكل جيّد".

وأضاف: "الانطلاقتان اللتان قمت بهما هذا الأسبوع كانتا أسوأ من أسوأ انطلاقة لي في الفورمولا 1، بينما انطلق لويس من المركز الحادي عشر [الموقع على شبكة الانطلاق، لكن الخامس في الترتيب] ووصل إلى المركز الأول".

وتابع: "لا أعتقد أنّ السرعة هي العامل الحاسم في هذه المرحلة. الشيء الذي سيعرقلك هو أكبر عقبة أمامك".

وأكمل: "هذا ما نحاول فهمه الآن، ونحن نتعثّر في بعض الجوانب في الوقت الحالي".

وكان راسل يشير إلى انطلاقة هاميلتون التجريبية يوم الخميس ضمن فحوصات النظام الروتينية خلال الاختبارات، حيث تقدّم سائق فيراري على عدة سيارات ليصل إلى المركز الأول".

وقال كيمي أنتونيللي زميل راسل: "بدت وحدة طاقة فيراري قوية جدًا عند الانطلاقة. لكننا أجرينا اليوم الكثير من التغييرات. وفي مؤخرة شبكة الانطلاق، بدت الانطلاقة أقوى بكثير، لذلك لم نتمكن من اختباره بالشكل الصحيح".

وأضاف: "لكن بصراحة كان ذلك نقطة ضعف لدينا قليلًا. الإجراءات معقدة للغاية، وأحتاج فقط إلى تنفيذها بالشكل الصحيح. هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، لكن أعتقد أنّنا خطونا خطوة جيدة إلى الأمام اليوم".

ويُعتقد على نطاق واسع أنّ انطلاقات السباقات سيكون لها تأثير أكبر هذا العام، لا سيما في بداية الموسم، إذ إنّ الخطأ في توقيت الإجراءات قد يُدخل السيارة في نظام منع التوقف المفاجئ.

وكان أوسكار بياستري قد أشار سابقًا إلى أنّ ذلك قد يكلّف السائق ما يصل إلى "سبعة مراكز"، وقد أظهرت الانطلاقات التجريبية هذا الأسبوع أنّ الترتيب يمكن أن يتغيّر بسرعة كبيرة عند انطفاء الأضواء.

وقال سائق مكلارين يوم الجمعة: "لم تكن انطلاقتي بالأمس [الانطلاقة التجريبية] سيئة للغاية. كنت في المركز الأخير، لكن أعتقد أنّني تجاوزت نحو أربع سيارات أيضًا. لذلك أعتقد أنّ الأمر عشوائي جدًا في الوقت الحالي".

وأضاف: " نتعلّم جميعًا ما يجعل الانطلاقة جيدة وما الذي يجعلها سيئة. هناك بعض المطبات الكبيرة التي قد تواجهك إذا وجدت نفسك في موقف صعب. وحتى مجرد إدارة الطاقة والإجراءات بحد ذاتها".

وتابع: "لكن أيضًا الطريقة التي ننفّذ بها الانطلاقات أصبحت أصعب بكثير مقارنة بالعام الماضي. لديك قدر كبير من الطاقة، ونظام يتدخل عند نقطة معينة، لذلك الأمر أكثر تعقيدًا من كل زاوية".

واختتم: "أعتقد أنّ ما نراه في الوقت الحالي هو أنّ بعض السائقين ينجحون في تنفيذ الأمور بشكل صحيح، بينما يرتكب آخرون أخطاء كبيرة. لذلك أعتقد أنّه، وبالتأكيد في السباقات القليلة الأولى، قد نرى انطلاقات شبيهة بما شهدناه هذا الأسبوع".