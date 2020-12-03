الجهود التي بذلتها مرسيدس تجهيزًا لمشاركة راسل مع الفريق في البحرين

انتقال البريطاني القصير إلى الفريق بطل العالم - حيث تواجد كسائق ناشيء منذ بداية 2017 - تمّ تأكيده فقط صباح يوم أمس الأربعاء، بعد يوم من إعلان إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا.

لكن وضمن معرض حديثه خلال المؤتمر الصحفي على هامش جائزة الصخير الكبرى بجوار زميله الجديد فالتيري بوتاس، شرح راسل أنّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد أعلمه بإمكانية انتقاله بشكل مؤقت إلى السهام الفضية "في الثانية من صباح يوم الثلاثاء".

ومن ثمّ فسّر راسل كذلك كيف أن مرسيدس تصرفت بسرعة من أجل إكمال التفاصيل اللوجستية المختلفة ليشارك معهم.

وعند سؤاله عما يعنيه اختياره كبديل لهاميلتون بالنسبة لحظوظه المستقبلية مع الفريق، قال راسل: "يعني ذلك الكثير بالنسبة لي، أن تمنحني مرسيدس تلك الفرصة، ولا سيّما أنه لم يكن أمرًا سهلًا عليهم، حيث بذلوا الكثير من الجهد من أجل إتمام تلك الصفقة. وأنا أقدّر ما قاموا به".

وأضاف: "من الناحية اللوجستية، أن ينتهوا من طلاء الخوذات في غضون 24 ساعة، وصنع بزّة التسابق، ونقلها جويًا من إيطاليا (حيث تصنع شركة بوما بزّات التسابق لمرسيدس)، ومنها إلى المملكة المتحدة، ثم إلى البحرين، لهو أمر مذهل، وهنالك الكثير من الأمور التي تعيّن أن تحدث خلال تلك الفترة الزمنية القصير للغاية".

وتابع: "معرفة أنّهم مستعدون للقيام بذلك تعني الكثير بالنسبة لي، وأعتقد بأنّ عليّ رد الجميل عبر تقديم أفضل تأدياتي بغض النظر عن المركز الذي سأتواجد فيه".

وأكمل: "لا ضغط من جانبي. فقد أتيت في اللحظة الأخيرة ولم أقد على جهاز المحاكاة الخاص بهم منذ عامين. أمامي الكثير من الأمور لتعلمها، وكما أقول، فإنّ مواجهة فالتيري لن تكون أمرًا سهلًا".

واختتم: "لذلك أعتقد بأنّني في وضع جيّد، حيث لا أضع أي ضغط إضافي على كاهلي، سأخرج إلى الحلبة وأستمتع".