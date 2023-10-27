راسل يقترح حلاً يردع السائقين من التجاوز بشكل غير قانوني

راسل نفسه تجاوز عدة مرات بشكل غير قانوني من خارج المسار، لكن ومع اكتساب أفضلية مهمة على المسار، كان بوسعه التقدم أكثر من خمس ثوانٍ لتعويض العقوبة الزمنية جراء ذلك.

وفي السباق القصير على حلبة الأمريكيتين، تلقى راسل عقوبة لتجاوز أوسكار بياستري ورغم أنه خسر مركزاً لصالح بيير غاسلي لكن وضعه بات أفضل من البقاء خلف سائق مكلارين.

وبعد السباق القصير، دعا لاندو نوريس زميل بياستري إلى عقوبات أكثر قسوة لمثل هذه التصرفات من السائقين.

لكن راسل يرى بأن إعادة السائقين مركزاً أو اثنين للخلف، سيردعهم بشكل فوري وأفضل من عقوبة الثواني الخمس.

فقال: "أعتقد أن تأثير العقوبات الزمنية يتعلق بالسباق نفسه. لقد تكلمنا حول إمكانية فرض عقوبات على المركز، وذلك أكثر صرامة".

وشدد راسل على أن المسألة تتعلق بكل مسار على حدة، فهناك حلبات لا تقدم فرصاً حقيقية للاستفادة من التجاوزات غير القانونية.

فقال: "لو كانت هناك مناطق حصوية، وفي حال خرج أحدهم عن المسار، فإنك ستنتهي على الحصى".

وأكمل: "في حال لم يكن هناك، فإنك تضغط وتخرج من الجهة الخارجية على الإسفلت. وبالتالي لن تقلق من العواقب إلا لاحقاً. لا أستمتع بسباقات كهذه".

وأردف: "لا بد من تغيير شيء ما. لكن هناك 3 جولات فقط في الموسم تسمح بمثل تلك التجاوزات".

وأضاف: "في النهاية، جميعنا نسابق ضمن نفس الظروف. بطبيعة الحال، إن كنت تسابق في موناكو فلا يمكنك الخروج عن المسار لأنك ستنتهي في الحائط. حين تسابق في اليابان، لا يمكنك الخروج عن الحدود فإنك ستنتهي في الحصى".

واسترسل: "أما في حلبات مثل مونزا على سبيل المثال أو برشلونة. فيمكنك المجازفة. وهنا يجب أن تتدخل ’فيا’ لتفادي ذلك".