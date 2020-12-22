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راسل يقترح تحسينات على سيارة ويليامز بعد مشاركته مع مرسيدس

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راسل يقترح تحسينات على سيارة ويليامز بعد مشاركته مع مرسيدس

قال فريق ويليامز أنّ جورج راسل عاد من مشاركته مع مرسيدس بالكثير من الأفكار لتحسين السيارة، بما في ذلك عتلات قابض جديدة، قد تُساعد الفريق في موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

استُدعي راسل للتسابق مع مرسيدس ضمن جائزة الصخير الكبرى بديلًا عن لويس هاميلتون بطل العالم الذي ابتعد عن المشاركة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

لكنّ خطأً في وقفة الصيانة وثقبًا في الإطار كلّفا راسل فرصة تحقيق فوزه الأوّل في الفورمولا واحد قبل عودته إلى صفوف ويليامز في الجولة الأخيرة من الموسم في أبوظبي.

وفي حين أنّ راسل لن يُسمح له بكشف أيّة أسرار مباشرة من مرسيدس، فإنّ ما تعلّمه على صعيد كيفيّة عمل الصانع الألماني ستكون قيّمة في مساعدة ويليامز على التركيز على جوانب معيّنة.

وقال دايف روبسون المسؤول عن أداء السيارة في صفوف ويليامز أنّ راسل قدّم بالفعل بعض المقترحات لحسين بعض الجوانب على إثر ما اختبره في مرسيدس.

وقال روبسون: "أشار إلى بعض الأشياء. قدّم انطلاقة جيّدة جدًا في مرسيدس، وقدّم بعض الانطلاقات الجيّدة على سيارتنا، لكنّني أعتقد بأنّنا نفتقر إلى الثبات".

وأضاف: "يعود ذلك إلى ما يفعلونه في سيارتهم، أكثر ممّا يعود الأمر إلى السائق. لذا حصل على بعض الأفكار، خاصة حيال ما يودّ تغييره في عتلة القابض، أي بناءً على التصميم المريح الذي يعتمدونه. ذلك أمرٌ يُمكننا النظر فيه في الشتاء".

وأكمل: "أعتقد بأنّ أنظمة نقل الحركة بأكملها مختلفة بعض الشيء، لكن ما يبدو مثيرًا للاهتمام هو تحضير الإطارات وكيفيّة فهم التماسك الذي ستحظى به عند الانطلاقة، لذا تُدرك هدف القابض الذي تحتاجه. علينا تعلّم المزيد في هذا الشأن".

ويعتقد روبسون أنّ هناك بعض أفكار الأداء العامة التي يُمكنها مساعدة فريقه بالرغم من اختلاف تصميمَي مرسيدس وويليامز.

وقال: "وتيرة السيارة الجذريّة مختلفة جدًا على الأرجح، لذا لا يُمكننا جعل سيارتنا مثلما يودّ راسل ببساطة. لكن حالما نجلس معه ونتحدّث، فقد نُغيّر بعض الأولويّات".

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