راسل يفوز بالسباق الافتراضي الأخير للفورمولا واحد في كندا ويحسم اللقب

تصدّر راسل، الذي ضمن لقب السلسلة بعد أن اختار منافسه شارل لوكلير عدم المشاركة في الجولة الختاميّة من أجل التركيز على مشاركته في سباق لومان 24 ساعة الافتراضيّ، جميع اللفّات تقريبًا منطلقًا من المركز الأوّل.

وكان راسل قد حقّق قطب الانطلاق الأوّل وحافظ على صدارته في اللفّة الافتتاحيّة على حلبة مونتريال، في الوقت الذي سادت فيه الفوضى خلفه.

وكان لويس ديليتراز السائق الاحتياطيّ لفريق هاس في الفورمولا واحد من بين ضحايا الحادث، وذلك بعد فوزه بسباق لومان 24 ساعة الافتراضيّ رفقة فريق ريبيليون-ويليامز.

نتيجة لذلك حافظ راسل على أفضليّة مريحة في الأمام ولم يبتعد عن الصدارة سوى خلال وقفات الصيانة، وكان السائق الوحيد في ركب الصدارة الذي لا يتلقّى عقوبة زمنيّة لخرق قيود المسار.

وبعد أن واجه مشاكل في اتّصاله بشبكة الانترنت، نجح أليكسندر ألبون في الحلول في المركز الثاني أمام إستيبان غوتيريز السائق الاحتياطيّ لفريق مرسيدس، بالرغم من حصول كلٍ منهما على عقوبات زمنيّة.

وكان نيكولاس لاتيفي زميل راسل في صفوف ويليامز يُنافس على آخر مراكز منصّة التتويج قبل تعرّضه لحادث عند المنعطف الأخير أطاح بهإلى المركز التاسع.

وحلّ تشياو كوليت ناشئ رينو في المركز الرابع ضمن مشاركته الأولى أمام اليوتيوبر الشهير "تياميت ماردوك".