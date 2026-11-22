فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

راسل يفسّر حادثه المتأخر خلال محاولته الفوز بجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1

كان جورج راسل المنافس الرئيسي لفيرستابن على الفوز طوال السباق في ولاية نيفادا، لكنه تعرّض لحادث وتراجع إلى المركز التاسع.

بنجامين فنيل رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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اعترف جورج راسل بأنه أقدم على "مناورة عالية المخاطر" بعدما تعرّض لحادث قبل لفتين من نهاية جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، في محاولة لانتزاع الفوز.

ومع عودة سباقات "اليويو" إلى الفورمولا 1، تبادل ماكس فيرستابن، صاحب قطب الانطلاق الأول، وراسل الصدارة مرارًا طوال السباق، مع تدخل سيارتي الفريق الشقيقتين بقيادة إسحاق حجار في النصف الأول من السباق، وكيمي أنتونيللي في مراحله اللاحقة، لمنافستهما من حين إلى آخر.

وفي اللفة 48 من أصل 50، كان راسل قد تراجع إلى المركز الثالث خلف فيرستابن وأنتونيللي، قبل أن يندفع من الجهة الداخلية لسيارة زميله الفضية، لكنه أقفل المكابح واصطدم بالحاجز. ولم تتسبب الأضرار المحدودة في منعه من إكمال السباق، وإن كان قد أنهى المنافسة في المركز التاسع.

وأوضح البريطاني: "كنت أعلم أنني إذا أردت الفوز بالسباق، فعليّ أن أكون في المركز الثاني مع الدخول في اللفتين الأخيرتين. لم يكن لدى كيمي نمط التجاوز، لذا أقدمت على مناورة عالية المخاطر ودفعت الثمن، لكنني لا أشعر بالندم. بالطبع أشعر بخيبة أمل بسبب ما حدث، لكن كان بإمكاني التحلي بالحذر وإنهاء السباق في المركز الثالث".

وانتزع راسل صدارة السباق من فيرستابن في ست مناسبات على الأقل، لكنه لم يتمكن مطلقًا من الاحتفاظ بها، بسبب طريقة عمل وحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1، ولا سيما بطارياتها وآلية نشر الطاقة، على هذه الحلبة الشوارع السريعة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

وقال سائق مرسيدس: "كان الأمر مثيرًا للاهتمام. أعتقد أنه كان ممتعًا خلال نصف السباق تقريبًا. ثم بدأ يصبح مرهقًا بعض الشيء في مرحلة معينة، لأنه كان من المستحيل تمامًا الابتعاد عن المنافسين".

وأردف: "شعرت بأنني كنت أمتلك نمطًا جيدًا جدًا لنشر الطاقة من أجل تجاوز فيرستابن والتقدم عليه قبل خط الانطلاق. كان كيمي يتجاوز، لكن ماكس كان يستعيد مركزه بالفعل قبل الخط. غير أن ذلك تركني في موقف مكشوف للغاية خلال المقطع الأوسط، ولهذا خسرت بعض المراكز. تراجعت إلى المركز الخامس، ثم اضطررت إلى تغيير نمط الاستراتيجية، وهو ما ساعدني على التقدم مجددًا في الترتيب".

وأكمل: "شعرت مع الدخول في اللفة الأخيرة بأنني قادر على العودة إلى النمط الذي كان عليّ استخدامه لمحاولة الفوز بالسباق. كان الأمر صعبًا".

ولم نشهد هذا النوع من سباقات "اليويو"، الذي يذكّر بمنافسات الفورمولا إي، بهذا القدر منذ السباقات الافتتاحية للموسم.

وأضاف راسل: "كان الأمر يتعلق بالتعلم والتأقلم في أثناء السباق، حقًا. نعم، كان علينا التعلم والتأقلم في أثناء السباق، وكان الأمر غريبًا للغاية. كانت فوارق السرعة على الخطوط المستقيمة هائلة. كنت أكسب 1.3 ثانية على ماكس على الخطّ المستقيم، وكان الأمر جنونيًا. سباق غريب".

ويعني المركز المتأخر الذي حققه راسل تراجعه إلى المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين، متساويًا في النقاط مع لاندو نوريس صاحب المركز الخامس، ومتأخرًا بثلاث نقاط عن لويس هاميلتون، وبفارق هائل يبلغ 40 نقطة عن فيرستابن صاحب المركز الثاني.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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