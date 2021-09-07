راسل يعي تماماً حجم التحديات التي تنتظره في مرسيدس

تلقى راسل الضوء الأخضر للانضمام إلى مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل قادماً من فريق ويليامز. حيث سيقود بديلاً عن فالتيري بوتاس الذي أعلن انتقاله إلى فريق ألفا روميو.

وضمن معرض كلامه حيال مستقبله مع مرسيدس، قال راسل: "أنا أدرك تماماً حجم التحديات التي تنتظرني؛ سيكون عليّ تعلم الكثير من الأمور".

وأكمل: "كان فالتيري يقدم أداء ثابتاً وجيداً من جولة لأخرى، ويسجل النقاط، يحقق أقطاب الانطلاق الأولى ويحرز الانتصارات ويساعد في الفوز بالألقاب. هدفي هو ردّ جميل هذه الثقة التي منحها توتو لي، ورد الجميل للفريق كذلك ومجلس الإدارة، والسعي لضمان المساهمة في تواصل الانتصارات".

ويعني انتقال راسل إلى مرسيدس أنه سيواجه هاميلتون، الذي يعتبر أحد أفضل السائقين في تاريخ الفورمولا واحد.

وبينما لا يرغب البريطاني الشاب بلعب دور السائق الرديف لبطل العالم، لكنه أكد وجود فرصة جيدة للتعلم بشكل كبير.

فقال: "أحد زملائي الجدد، هو برأيي أعظم سائق في التاريخ!".

وتابع: "لطالما كنتُ أتطلع إليه كقدوة منذ أيام مشاركاتي في ’كارتينغ’ وهذه فرصة للتعلم من هذا الشخص، سواء داخل وخارج الحلبة، كسائق، وكرياضي محترف، وكشخص".

بالمقابل، أشار راسل إلى أنه متحمس للغاية حيال فرصة القيادة مع مرسيدس، لكنه يشعر بنوع من الحزن لترك الفريق بعد ثلاثة مواسم ممتعة.

فقال: "إنه يوم خاص بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والمهني، لكنه يومٌ مع مشاعر مختلطة".

وتابع: "أنا متحمس حقاً وأشعر بالتواضع لانضمامي إلى الفريق الموسم المقبل، وهذا ما يعتبر قفزة مهنية هائلة، لكنه يعني كذلك ضرورة توديع زملائي وأصدقائي في ويليامز".

وأردف: "لقد تشرفتُ بالعمل معهم، وتشرفت بتمثيل هذه العلامة في الفورمولا واحد. منذ انضمامي إلى البطولة، عملنا دون كلل أو ملل للدفع نحو الأمام وإعادة الفريق إلى المكانة التي يستحقها".

وتابع: "لقد كنا نقاتل في كل حصة تصفيات، وعلى كل نقطة ممكنة، وعلى كل عُشرٍ من الثانية. لم يستسلم أحد منا، وهذا ما كان يمنحني الدافع للعمل بجد كل يوم".

واختتم: "لقد أحببتُ كل لحظة من العمل مع هذا الفريق الذي ينبض بقلبٍ رياضي خالص، وسأضغط إلى الأمام أكثر من أي وقت مضى لضمان إنهاء قصتنا معاً بأفضل طريقة ممكنة".