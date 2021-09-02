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راسل يعلم أين سيقود في 2022 بعد إعلامه بذلك قبل سباق سبا

قال جورج راسل أنّه يعلم لأيّ فريقٍ سيقود في موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وأنّه علم "شفويًا" بالقرار حيال إمكانيّة ترقيته إلى صفوف مرسيدس قبل جولة سبا-فرانكورشان.

راسل يعلم أين سيقود في 2022 بعد إعلامه بذلك قبل سباق سبا

بالرغم من ذلك أصرّ البريطاني على عدم وجود أنباء للإعلان عنها في ما يتعلّق بقرار مرسيدس بشأن ترقيته إلى الفريق المصنعيّ من عدمها ليكون زميلًا للويس هاميلتون عوضًا عن فالتيري بوتاس، أم أنّه سيبقى في صفوف ويليامز لموسمٍ رابعٍ على التوالي.

وتتزايد التكهّنات بشأن مستقبل راسل وبوتاس في الفورمولا واحد، خاصة مع إعلان كيمي رايكونن اعتزاله سباقات الجائزة الكبرى مع نهاية موسم 2021، حيث يُتوقّع أن ينطلق تأثير أحجار الدومينو عبر سلسلة من الانتقالات، حيث تُشير بعض الشائعات إلى انتقال بوتاس إلى ألفا روميو لتعويض مواطنه، في حين سيقود راسل على الأرجح لصالح مرسيدس.

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وأكّد توتو وولف مدير فريق مرسيدس نهاية الأسبوع الماضي أنّ فريقه اتّخذ قراره بالفعل حيال هويّة من سيُجاور هاميلتون في العام المقبل.

وكان راسل قد حقّق منصّة تتويجه الأولى في الفورمولا واحد نهاية الأسبوع الماضي ضمن فوضى سباق بلجيكا بعد أدائه اللامع في التصفيات الممطرة، وسُئل مرارًا حول مستقبله عشيّة انطلاق جائزة هولندا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.

وبعد أن سُئل إن كان يعلم أين سيقود الموسم المقبل، أجاب البريطاني: "بناءً على الوضع الحالي، فليست لديّ أنباء للإعلان عنها".

وأضاف: "لا نزال في ذات الموقع مثلما كنّا في سبا الأسبوع الماضي".

وعند الإلحاح عليه بذات السؤال مرارًا، أجاب راسل: "أجل، أعلم أين سأقود العام المقبل".

وسُئل راسل لاحقًا عن موعد إعلامه بالقرار، صمت سائق ويليامز لبرهة قبل أن يقول: "حدث ذلك شفويًا قبل سبا".

وأضاف: "مثلما قلت سابقًا، لن أجلس هنا وأكذب أو أخفي الحقيقة".

وأردف: "الحقيقة كالتالي: ليس هناك شيء لإعلانه، لكن مثلما قلت فإنّني على علمٍ بالوضع على صعيد أين سأتسابق العام المقبل وتمّ إعلامي قبل سباق سبا".

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أمّا هاميلتون، الذي أشار سابقًا إلى أنّه يُفضّل إبقاء مرسيدس على بوتاس في 2022، وذلك نتيجة العلاقة المتناغمة بينهما منذ 2017، فقد سُئل مجدّدًا عن توقّعاته لعلاقته براسل في حال تجاورهما.

"أعتقد بأنّها ستكون جيّدة" قال هاميلتون، وأضاف: "أعتقد بأنّه سيكون جيّدًا. أعتقد بأنّ جورج سائق موهوبٌ بشكلٍ مذهل وذلك واضح. سأقول بأنّ الأداء البارز نهاية الأسبوع الماضي كان لفّة تصفياته، كان ذلك مدهشًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّه متواضع، وأعتقد بأنّ لديه مقاربة رائعة. كما أعتقد بأنّ حقيقة أنّه بريطاني ستُساعد على صعيد التواصل".

وأردف: "أودّ أن أكون داعمًا للغاية لزميلي الحالي بشكلٍ طبيعي في الوقت الحاضر. لهذا السبب دائمًا ما أدعم فالتيري، لأنّه يقوم بعملٍ جيّد الآن. لا يُمكن لأيٍ منّا الفوز بالبطولة لوحده. علينا فعل ذلك بشكلٍ جماعي، أليس كذلك؟".

وأكمل: "جورج هو المستقبل، إنّه أحد أعضاء مستقبل هذه الرياضة. أعتقد بأنّه قدّم قيادة رائعة حتّىلا الآن، وأنا متأكّدٌ من أنّه سيُواصل النموّ".

واختتم بالقول: "لذا أيّ مكانٍ أفضل من فريقٍ رائعٍ مثل فريقنا لفعل ذلك؟ أو أيّ فريقٍ ينضمّ إليه".

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