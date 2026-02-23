في الآونة الأخيرة، رسم توتو وولف، مدير فريق مرسيدس في تصريحاته صورة تشير إلى أن سيارة ريد بُل تتمتع بأفضلية على الآخرين بفضل نظام توزيع الطاقة لديها.

كما وصف راسل الوضع بأنه "مقلق للغاية"، لكنه يعتقد أن مرسيدس نجحت في تقليص هذه الهيمنة بشكل كبير.

ومع انتهاء تجارب ما قبل الموسم في البحرين مؤخراً وبدء العد التنازلي لأول سباق في الموسم، أصبحت هوية المرشحين أوضح؛ إذ تُعتبر مرسيدس وفيراري الثنائي الأبرز بفضل أدائهما التقني خلال التجارب والاختبارات.

بينما يُشاع على نطاق واسع أن مكلارين وريد بُل تخفيان إمكانياتهما الحقيقية. وبشكل عام، يُتوقع أن تتفوّق هذه الفرق الأربعة من حيث السرعة، وأن تشكّل مجموعة منفصلة عن بقية الفرق.

ويتفق لورون ميكيز، مدير فريق ريد بُل مع هذه التوقعات، إذ يرى أنهم يتأخرون خلف مرسيدس وفيراري في المراحل الأولى من الموسم الحالي.

ومع ذلك، يشير راسل إلى نقطة مختلفة تتعلق باستخدام الطاقة الكهربائية، مؤكداً أن ريد بُل لا تزال تمتلك الأفضلية في هذا الجانب.

جورج راسل، مرسيدس الصورة من قبل: Sona Maleterova / Getty Images

وخلال حديثه للصحافة في البحرين، قال راسل: "أعتقد أن وحدة طاقة ريد بُل فاجأت الجميع قليلاً. دعونا نرى ما سيحدث في ملبورن".

وأكمل: "حققت الفرق التي تستخدم وحدات طاقة مرسيدس (مرسيدس، مكلارين، ألبين وويليامز) تحسينات منذ اليوم الأول للاختبارات، وتقلّص الفارق مع ريد بُل بشكل كبير".

وأردف: "إن كانوا قد أخفوا شيئاً في تجارب البحرين، فسنراه في السباق، لكن التأقلم سيكون صعباً لأن لدينا ثلاث ساعات فقط من التجارب في ملبورن".

واسترسل: "سيكون استخدام الطاقة عاملاً حاسماً في الربع الأول من الموسم، لأن السائقين سيضطرون لاستخدام الطاقة واستعادتها من أجل تحسين أزمنة اللفات. لذا فإن فهم إدارة الطاقة واستخدامها بالشكل الصحيح أمر بالغ الأهمية".

ويرى راسل أن كيفية تطبيق الطاقة ستلعب دوراً كبيراً. كما سيكون هذا الدور أكثر وضوحاً على الحلبات ذات الخطوط المستقيمة الطويلة، وينطبق هذا الوصف على سباق افتتاح الموسم في ملبورن.

ورداً على الأسئلة المتعلقة بنفق الهواء بعد القوانين الجديدة، قال سائق مرسيدس: "بالتأكيد أصبح من الأسهل متابعة سيارة أخرى لأن تدفّق الهواء أقل، نظراً لتقليص العناصر الانسيابية في السيارات".

واختتم: "لذلك أعتقد أننا سنشهد نوعاً مختلفاً من السباقات. السباقات على الحلبات التي تحتوي على العديد من الخطوط المستقيمة الطويلة، مثل ملبورن وجدة، قد تصبح أكثر إثارة".