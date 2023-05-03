راسل يعترف بخطئه خلال إعادة انطلاق سباق باكو الرئيسي
اعترف جورج راسل سائق مرسيدس بأنه "ارتكب خطأ" خلال إعادة انطلاق سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد ما كلفه خسارة مركزين.
في اللفة 13 وخلال إعادة انطلاقة سباق باكو يوم الأحد، اضطر راسل للمناورة بهدف تفادي أي ارتطام مع فرناندو ألونسو سائق أستون مرسيدس في المنعطف الأول.
واتجه راسل يميناً، ما أدى لتفويت رأس المنعطف وبات ضمن الهواء المتسخ من السيارات أمامه.
وهذا ما سمح لـ لانس سترول سائق أستون مارتن بتجاوزه إلى المركز السابع من الجهة الداخلية. وهذه الحركة دفعت راسل للخلف ما سمح لزميله لويس هاميلتون بتجاوزه أيضاً.
وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يقدم راسل إعادة انطلاقة متواضعة، حيث تجاوزه ماكس فيرستابن في إعادة انطلاق السباق القصير يوم السبت.
"أنا مُحبط بعض الشيء من نفسي. قدمتُ انطلاقة جيدة حقاً وكنت في مركز جيد مع الاقتراب من وقفات الصيانة للتفوق على سترول لكنني ارتكبت خطأ في إعادة الانطلاقة" قال البريطاني الشاب.
وأكمل: "كنت أدافع في مواجهة لانس، وكدت أرتطم بالقسم الخلفي لسيارة فرناندو، اتجهت عرضياً واتسخت إطاراتي، وهذا السبب الأساسي وراء لحقا لانس ولويس بي مباشرة".
واسترسل: "تفاجأت من كبح فرناندو المبكر، ومن ثم أصبحت في الهواء المتسخ ومنذ ذلك الحين سار كل شيء للأسوأ".
وأردف: "لم يكن ذلك أداء جيداً من قبلي. كانت مناورات فوضوية بعض الشيء في إعادة الانطلاقة وحصلت معي مرتين، خاصة على حلبة كهذه. عليّ القيام بعمل أفضل من ذلك".
وأنهى راسل ثامناً وبفارق جيد أمام لاندو نوريس سائق مكلارين، ما سمح له بالحصول على وقفة صيانة مجانية لوضع إطارات سوفت وتسجيل نقطة أسرع لفة.
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