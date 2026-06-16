راسل يعترف بالواقع المرير: أوقفت التفكير في اللقب وعليّ أولًا أن أطور نفسي

أقر جورج راسل، الذي دخل الموسم باعتباره أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة قبل أن يتراجع بسبب سوء الحظ والمعارك الاستراتيجية، بأنه وضع حسابات اللقب جانبًا في الوقت الحالي.

وأوضح سائق مرسيدس أنه يركز الآن فقط على الأمور التي يستطيع التحكم بها بنفسه، قائلًا: "إنه وضع صعب، كما تعلمون، فهذه ليست رياضة سهلة".

وأضاف: "نكرس حياتنا كلها ونعمل كل يوم من أجل تحقيق هذا الحلم، ومن الصعب جدًا تقبل أن تسير الأمور ضدك بسبب عوامل خارجة عن إرادتك".

وتابع: "وبالمثل، ليس من السهل أيضًا تقبل عدم تقديم الأداء الذي كنت تأمل في تقديمه. لكن عليك كل يوم أن تحفر أعمق في داخلك، وأن تدفع نفسك إلى الأمام، وأن تذكر نفسك بسبب قيامك بهذا الأمر".

وأردف: "عندما كنا أطفالًا، كنت أنا ولاندو ننظر إلى أسماء مثل لويس ونحلم بالجلوس هنا يومًا ما، لكن قبل 15 عامًا ربما لم نكن لنصدق أننا سنتشارك منصة التتويج معه في يوم من الأيام. بالطبع كنت أفضل أن أكون في المركز الأول بيننا في إسبانيا، لكننا نتسابق من أجل هذه المعركة. لا أفكر في البطولة حاليًا، أنا أركز فقط على التحكم في الأمور التي أستطيع التحكم بها".

وأكمل: "قدمت أفضل ما لدي يومي الجمعة والسبت. وكانت انطلاقتي جيدة جدًا يوم الأحد، كما أن الفترة الأولى من السباق كانت قوية. لكن الفترتين الأخيرتين على إطارات هارد لم تكونا بالمستوى المطلوب. أغادر هذه الحلبة وأنا أشعر بأن أدائي لم يكن قويًا بما يكفي، وأن عليّ إجراء بعض التحسينات".

واسترسل: "برشلونة حلبة صعبة، وكان هذا أول سباق هذا الموسم نشهد فيه تآكلًا كبيرًا للإطارات، والفائز احتاج إلى ثلاث توقفات في منصة الصيانة".

واختتم قائلًا: "في السباقات الستة السابقة كنا ننجز السباق بسهولة مع توقف واحد فقط، لكن ما حدث اليوم كان سيناريو مختلفًا تمامًا. سنعيد تقييم الوضع في النمسا".