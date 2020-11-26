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راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى

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راسل يعترف "بإحباطه" إثر عدم قدرته على منافسة المواهب الصاعدة الأخرى

يشعر جورج راسل "بالإحباط" إثر عدم قدرته على منافسة رفاقه من المواهب الصاعدة الأخرى في الفورمولا واحد، لكنّه يأمُل أن تسمح له التغييرات المُقبلة على القوانين ببلوغ ذلك.

ترقّى راسل إلى منافسات الفورمولا واحد العام الماضي بعد تغلّبه على لاندو نوريس وأليكسندر ألبون نحو لقب الفورمولا 2 في 2018، لكنه عجز عن تسجيل أيّة نقاط حتى الآن في البطولة.

وبالرُغم من تقديمه تأديات مثيرة للإعجاب مع فريق ويليامز القابع في قاع الترتيب، لكنّ راسل رأى سائقين أمثال نوريس وألبون يصعدان إلى منصّة التتويج، في حين حقق ناشئون آخرون مثل شارل لوكلير وماكس فيرشتابن الفوز بالسباقات خلال الأشهر الـ 18 المنصرمة.

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واعترف راسل أنّه وبينما يشعر فعلًا بدرجة من الإحباط إثر ذلك الوضع، لكنّه يتقبّل بأنّ أداء السيارة يشكّل جزءًا لا يتجزأ من التسابق في الفورمولا واحد.

فقال: "بالطبّع ترغب كسائق بإثبات ما يُمكنك القيام به ضمن منافسة عادلة. إذا ما كنت تشارك في طواف فرنسا وأحد منافسيك لديه درّاجة هوائية خارقة أو بها محرك كهربائي، فقد تكون أفضل درّاج في العالم، لكنّ لن تكون قادرًا على مقارعته".

وأضاف: "هنالك بالطبّع عامل إحباط في الوضع الحالي، لكن ذلك في النهاية جزء من الفورمولا واحد. هنالك دومًا سيارات سريعة، وسيارات أبطأ. في 2021، أعتقد بأنّ الوضه سيظل كما هو للأسف".

في المقابل، أبدى راسل تفاؤله حيال تغييرات القوانين المخطط تقديمها في المستقبل والتي تهدف إلى جعل الفورمولا واحد أكثر تنافسية وتقليل فوارق الأداء بين الفرق.

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فقال: "آمُل، وأعتقد بأنّ الجميع يشاركني ذلك، أن تقترب المنافسة بشكل كبير مع قدوم موسم 2022 مع القوانين المالية والتقنية الجديدة".

واختتم: "أتمنى أن يضع ذلك السائق فعليًا على مقعد القيادة ويُظهر موهبته وما إذا كان سينجح أو سيفشل في نهاية الأسبوع. أعتقد بأن الجميع يتطلّع لذلك".

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