راسل يعترف بأنه كان "محظوظًا" مع مغامرة سيارة الأمان في سباق ميامي

عبّر البريطاني كذلك عن إحباطه من اضطراره إرجاع مركزٍ لزميله لويس هاميلتون بعد خروجه عن المسار خلال معركتهما في المراحل الأخيرة من السباق، بالرُغم من أنه سرعان ما استعاد المركز وأكمل السباق أمام زميله في مرسيدس.

مع ذلك، فإن تلك المعركة كلفته أيّة فرصة لتعويض تأخره والاقتراب من السيارات في الأمام.

وكان راسل قد انطلق على إطارات هارد بنيّة البقاء لفترة أطول على المسار. إذ وفي حين بدأ المنطلقون على إطارات ميديوم في توقفاتهم، تقدم راسل إلى المركز الخامس.

وفي اللفة 36، سُمع وهو يقترح على الفريق ويقول "لماذا لا نواصل البقاء على المسار؟" على أمل أن تدخل سيارة الأمان في مرحلة ما.

وبعد 4 لفات فقط من ذلك، اصطدم لاندو نوريس مع بيير غاسلي، ما تسبب بتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية في البداية، ما سمح لراسل بالتوقف.

وخرج سائق مرسيدس بعد أن خسر مركزين فقط لصالح فالتيري بوتاس وهاميلتون، واللذين نجح بتجاوزهما لاحقًا ليكمل السباق خامسًا.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مغامرته الناجحة، قال راسل: "أعتقد بأننا كنا محظوظين".

وأضاف: "قد تبدو عبقريًا بعض الشيء عند حدوث مثل هذه الأمور، لكن ذلك هو الحال عندما تكون على استراتيجية مغايرة".

وتابع: "كان المركز السابع مضمونًا، لم تكن هنالك حاجة للتوقف، وربما كنا لنبقى كذلك على المسار ونأمُل حدوث أمر كهذا، وكنا محظوظين اليوم مع ذلك".

وأكمل: "لكننا ما نزال لا نُظهر الوتيرة التي أظهرناها يوم الجمعة، لكن ظهرنا بوتيرة أسرع بكثير من الأمس، لكننا كنا متأخرين جدًا عما كنا عليه يوم الجمعة ونحتاج لفهم سبب ذلك".