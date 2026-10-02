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راسل يعترف: "اضطررت إلى إجراء تغييرات جذرية على أسلوب قيادتي"

أكد جورج راسل أنه أجرى تغييرات كبيرة على أسلوب قيادته خلال الموسم، ويركز الآن ببساطة على أن يكون سريعًا بدلًا من التفكير المفرط في التفاصيل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
جورج راسل، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: سام باجنال

وخلال حديثه إلى الصحفيين في اليوم الإعلامي الذي سبق جائزة البحرين الكبرى، علّق سائق مرسيدس جورج راسل على تذبذب أداء الفريق وتطوراته التقنية. وأكد أن الفريق قدم للمرة الأولى منذ مايو حزمة تحديثات شاملة بهذا الحجم، معربًا عن دهشته من مدى تكرار منافسيه لجلب التحديثات في ظل قوانين سقف الميزانية الحالية.

كما أشار راسل إلى أنه اضطر إلى إجراء تغييرات جذرية على أسلوب قيادته للتغلب على التراجع في الأداء الذي اختبره في منتصف الموسم.

وتقييمًا لأول حزمة تحديثات رئيسية للفريق منذ مايو، قال راسل: "كانت آخر مرة جلبنا فيها تحديثًا شاملًا في مايو. والآن نحن في أكتوبر، وقد طبقنا مجددًا مثل هذا التحديث الواسع على سيارتنا".

وأضاف: "إذا نظرنا إلى التحديثات التي أجريناها كحزمة واحدة، فهي واسعة النطاق. لكن إذا قيّمنا مسار تطورنا من مايو إلى أكتوبر، فسأقول إنه عند المستوى المتوقع".

وتابع: "بصراحة، فوجئنا كفريق بمدى تكرار منافسينا لجلب التحديثات خلال هذه الفترة. وبالنظر إلى قيود الميزانية التي يتعين علينا جميعًا الالتزام بها، فليس سرًا أننا واجهنا بعض التحديات فيما يتعلق بحجم القطع والإنتاج".

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وأردف: "ربما توصل منافسونا إلى توازن مختلف في الميزانية عما فعلناه نحن؛ لا أعلم. لكنني لا أتوقع وصول حزمة تحديثات رئيسية أخرى من فرق مثل ريد بُل أو مكلارين فيما تبقى من الموسم. وآمل أن يدفعنا هذا التحديث مجددًا إلى مقدمة الترتيب على أنواع الحلبات التي عانينا عليها خلال السباقات الستة الأخيرة".

وتحدث راسل بالتفصيل عن أدائه القوي في باكو وكيف تمكن من تجاوز تراجع منتصف الموسم، موضحًا التغييرات التي أجراها على أسلوب قيادته، قائلًا: "كان عليّ بالتأكيد إجراء تعديلات واعية وتغييرات جذرية على أسلوب قيادتي في منتصف الموسم. اضطررت خلال بضعة سباقات إلى التكيف باستمرار خلف المقود".

وأكمل: "لكن الآن، أصبح كل شيء يتعلق بقيادتي أكثر طبيعية وغريزية بكثير. يمكنني تنفيذ المناورات التي أريدها لاستخراج أفضل أداء من السيارة من دون الحاجة إلى التفكير المفرط أو إرهاق ذهني. وهذا يسمح لي بالتركيز فقط على أن أكون سريعًا. كان السباقان أو الثلاثة التي سبقت العطلة الصيفية مؤسفة بسبب مشكلات موثوقية المحرك، والتي أثرت على أدائنا خلال عطلات نهاية الأسبوع تلك".

واختتم: "لقد كان موسمًا محبطًا وصعبًا للغاية بالنسبة لي، لكنني استعدت إيقاعي مجددًا وأعمل على الحفاظ عليه في السباقات المقبلة".

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فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
منظر لمظلات المدرج

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
تُعرض صور السائقين عند مدخل منطقة البادوك

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
منظر تفصيلي لحواف الرصيف على جانبي المسار

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- الخميس
فورمولا 1
200

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