راسل يعتذر من ساينز إزاء حادثة اللفة الأولى في أوستن "السباق الأسوأ هذا الموسم"
قدم جورج راسل سائق مرسيدس اعتذاره إلى كارلوس ساينز سائق فيراري بسبب حادثة اللفة الأولى في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، معترفاً بأنه خاض "أسوأ سباق له" هذا الموسم.
ارتطم سائق مرسيدس بالإسباني صاحب قطب الانطلاق الأول في المنعطف الأول، لتتضرر سيارة فيراري وينسحب ساينز من السباق.
وتلقى راسل عقوبة خمس ثوانٍ لقاء التسبب بالحادثة، لكنه تعرض لتضرر في الجانح الأمامي ولم يكن مرتاحاً طوال السباق.
وأنهى بالمركز الخامس، حيث نجح بتسجيل اللفة الأسرع بعد وقفة صيانة متأخرة وإطارات جديدة
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد ذهبت بالفعل لرؤيته"، مشيراً إلى أنه اعتذر من ساينز.
وأكمل: "عندما بدأت الهجوم في المنعطف الأول رأيت أنه كان على الجهة الخارجية من ماكس (فيرستابن)، كنت أتوقع منه أن يحاول التمسك بالخط الخارجي، لكنه سرعان ما عاد خلف ماكس، وكنت أنا بالفعل قد اتجهت صوب منطقة الكبح وكان الاحتكاك حتمياً".
وتابع: "لكن كسائق، أنت بحاجة لأن تكون على دراية بجميع الاحتمالات أمامك".
وأردف: "لو تمسك بالخط الخارجي لما كنا ارتطمنا، لأنني كنت أنافس لويس وليس تلك السيارات أمامي".
واسترسل: "حالما تبطئ وتحاول العودة خلف منافسك، يصبح الوضع صعباً. ليس لديّ ما أقوله أكثر من ذلك".
جورج راسل، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
وبعد الاحتكاك، أشار راسل إلى أن السيارة لا تستجيب جيداً وأكد أن الوتيرة لم تكن كما يريد.
فقال: "في البداية لم أعتقد أن هناك ضرراً كبيراً، لكن ربما كان هذا أسوأ سباق لي هذا الموسم".
وأكمل: "لم تكن الوتيرة قريبة مما أردت. حالما أدرت أنني بعيد عن سيرجيو بيريز وشارل لوكلير، باتت مهمتي تتمحور حول إعادة السيارة سالمة".
وأردف: "كان التوازن غائباً طوال اللفات. كان سباقاً صعباً، الأمر الوحيد الغريب أن الفترة في منتصف السباق تقريباً كنت تنافسياً وكنت خلف تشيكو وشارل".
واختتم: "لكن في القسمين الأول والأخير من السباق، كنت بعيداً لناحية الوتيرة".
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
تصوير: صور موتورسبورت
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راسل يعتذر من ساينز إزاء حادثة اللفة الأولى في أوستن "السباق الأسوأ هذا الموسم"
قدم جورج راسل سائق مرسيدس اعتذاره إلى كارلوس ساينز سائق فيراري بسبب حادثة اللفة الأولى في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا واحد، معترفاً بأنه خاض "أسوأ سباق له" هذا الموسم.