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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

راسل يعتذر من بوتاس بعد حادثة إيمولا

اعتذر جورج راسل من فالتيري بوتاس حيال سلوكه بعد حادثتهما خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، مُعترفًا بأنّ الأمس "لم يكن أكثر أيّامه فخرًا" في الفورمولا واحد.

راسل يعتذر من بوتاس بعد حادثة إيمولا

استشاط سائق ويليامز غضبًا تجاه بوتاس بعد اعتقاده بأنّ سائق مرسيدس حشره عمدًا إلى خارج المسار ضمن معركتهما على المركز التاسع في إيمولا قبل أن تجمعهما حادثة على سرعة 320 كلم/س.

وتوجّه راسل غاضبًا نحو سيارة بوتاس للتعبير عن استيائه. وأشار لاحقًا إلى أنّ الفنلندي كان ليتصرّف على نحوٍ مختلف لو كان في مواجهة سائقٍ آخر لأنّه يُنافسه على مقعد مرسيدس للعام المقبل.

لكن بعد مضيّ 24 ساعة وهدوئه، تراجع راسل عن موقفه اليوم ضمن منشورٍ اعتذر فيه اليوم الإثنين.

وقال البريطاني الشاب: "لم يكن الأمس أكثر أيّامي فخرًا. علمت أنّ تلك ستكون من بين أفضل الفرص لنا لتحقيق النقاط هذا الموسم، وعندما تكون النقاط بتلك الأهميّة بالنسبة إلينا مثل الآن، فإنّك تجازف في بعض الأحيان. لم تُؤت المجازفة ثمارها وعليّ تحمّل المسؤوليّة".

وأضاف: "بعد الحصول على الوقت لمراجعة ما حدث بالأمس والتفكير فيه، أعلم أنّ عليّ التعامل مع الوضع بأكمل على نحوٍ أفضل. يُمكن للعواطف أن تطغى في حميّة اللحظة وسيطرت عليّ العواطف بالأمس. أعتذر من فالتيري ومن فريقي ومن جميع من شعروا أنّني خذلتهم بما فعلته".

وأكمل: "لست ذلك الشخص وأتوقّع المزيد من نفسي كوني أعلم أنّ الآخرين يتوقّعون المزيد منّي. تعلّمت بعض الدروس القاسية نهاية الأسبوع وسأخرج كسائقٍ وشخصٍ أفضل من هذه التجربة".

وأردف: "لنُركّز الآن على البرتغال وفرصة إظهار ما أنا عليه حقًا. شكرًا لجميع الرسائل الإيجابيّة والسلبيّة. ستُساعدني جميعها على النموّ".

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تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة

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تحليل السباق: كيف تعلّقت نتيجة سباق إيمولا بثلاث لحظات حاسمة
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