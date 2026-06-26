راسل يعتبر سرعة مكلارين "مقلقة" ويحذر من تهديدها الحقيقي في جائزة النمسا الكبرى

تصدر راسل وزميله كيمي أنتونيللي حصتي التجارب الحرة على حلبة ريد بُل رينغ التي شهدت درجات حرارة مرتفعة يوم الجمعة، حيث أنهى متصدر البطولة أنتونيللي اليوم في صدارة التجارب الحرة الثانية.

وسجل الإيطالي زمنًا أسرع بفارق 0.237 ثانية عن أوسكار بياستري سائق مكلارين، فيما جاء لاندو نوريس على بعد عُشر ثانية إضافي. أما راسل فاكتفى بالمركز السادس بعد ارتكابه خطأ في أسرع لفاته، مؤكدًا أن ذلك "لا يدعو للقلق".

لكن ما أثار قلقه أكثر كان المستوى الذي أظهرته سيارتا مكلارين في محاكاة السباق.

وقال راسل: "كانت التجارب الحرة الأولى قوية جدًا بالنسبة إلينا نحن الاثنين".

وأضاف: "لكن منذ بداية التجارب الحرة الثانية، بدت مكلارين سريعة للغاية بصراحة. وتيرة السباق لديهم، وكذلك سرعتهم على اللفة الواحدة، تبدو جيدة جدًا".

وتابع: "أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلينا هو رؤية سرعة مكلارين، وكذلك فيراري. كانت التجارب الحرة الأولى سهلة نسبيًا، لكن التجارب الحرة الثانية كانت أكثر صعوبة".

وكان أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين قد أوضح في برشلونة أن أفضلية الفريق في إدارة الإطارات في الأجواء الحارة لم تعد كما كانت في المواسم السابقة، لكن راسل يرى أن أداء الفريق في السباقات الحارة خلال موسم 2026 يشير إلى عكس ذلك.

وعندما سُئل عمّا إذا كانت مكلارين تمثل تهديدًا حقيقيًا هذا الأسبوع، أجاب: "أعتقد ذلك. هناك نمط واضح في السباقات الحارة يجعلهم أقوياء. رأينا ذلك العام الماضي، ورأيناه منذ عدة سنوات".

وأضاف: "كان سباق ميامي أول سباق حار فعلًا هذا الموسم، وكان بإمكانهم الفوز هناك. وفي برشلونة كان لاندو يمتلك وتيرة مشابهة لنا وللويس".

وأكمل: "وهنا أيضًا يبدون أقوياء للغاية، لذا هناك نمط واضح في السباقات الحارة يجعلهم يتحسنون، بينما نتراجع نحن قليلًا".

وأضاف: "كان من المفاجئ رؤية أولى لفات مكلارين في التجارب الحرة الثانية في الصدارة مباشرة، كما أن وتيرة السباق، خصوصًا لدى لاندو، بدت أفضل قليلًا من وتيرتنا".

من جانبه، لم يكن أوسكار بياستري مقتنعًا بأن مكلارين قادرة على مجاراة مرسيدس هذا الأسبوع.

وقال الأسترالي: "لا أعلم إن كنا ضمن المنافسة مع مرسيدس. يبدو أننا الأفضل خلفهم".

وأضاف: "لكن كيمي ومرسيدس دائمًا ما يجدون الكثير من السرعة بين يومي الجمعة والسبت، لذلك أتوقع أن يكونوا سريعين جدًا غدًا".

أما المدير التقني لمكلارين نيل هولدي، فلم يتمكن من إخفاء ابتسامته عندما نُقلت إليه تصريحات راسل، لكنه شدد على أن فيراري وريد بُل، التي جلبت حزمة تحديثات كبيرة، ستكونان ضمن دائرة المنافسة أيضًا.

وقال: "أود أن يكون جورج محقًا، لكن علينا أن نكون واقعيين. لم نجلب الكثير من التحديثات مقارنة بالسباق الماضي، بل أجرينا بعض التعديلات البسيطة".

وأضاف: "لا تزال لدينا بعض المجالات التي يمكن تحسينها، لكننا رأينا مدى سرعة كيمي، وأنا متأكد أن جورج قادر على تسجيل الأزمنة نفسها".

وتابع: "نعلم أن فيراري كانت سريعة جدًا في برشلونة، ولا يوجد سبب يمنعها من أن تكون بنفس السرعة هنا. كما جلبت ريد بُل حزمة كبيرة من التحديثات، ونتوقع أن تكون في المقدمة".

واختتم قائلًا: "أعتقد أن هناك ثمانية سائقين على الأقل قادرين على المنافسة هنا، وفي الوقت الحالي لا نعرف بالضبط أين نقف".