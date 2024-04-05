راسل يطرح حلاً جذرياً لمشاكل إيقاف السباقات بعد الحوادث
يرغب جورج راسل سائق مرسيدس في تطبيق نظام سلامة "آلي" في الفورمولا واحد لتعليق السباق بعد حوادث تقطع فيها السيارات المحطمة المسار، كما حدث معه في ملبورن.
صور لات
في حادثته سُمع راسل وهو يدعو فريقه بسرعة وبشدة للمطالبة بإيقاف السباق بعد أن ارتدت سيارته المحطمة إلى المسار واستقرت على جانبها أثناء ملاحقة فرناندو ألونسو.
وأثارت العواقب الناتجة عن الحادث قلقاً كبيراً بين مشجعي فورمولا واحد والمراقبين نظراً للخطورة المحتملة لها.
وعلى الرغم من أن النقل المباشر انتقل إلى حادثة راسل أثناء حصولها، بدا أن هناك وقتاً طويلاً قبل تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية، وعندما حدث ذلك كان لانس سترول سائق أستون مارتن قد مرّ منه بالفعل.
وهذه المشكلة وعواقبها جرّت تداعيات خطيرة عبر تاريخ السباقات فقد فقد أنطوان هوبير وديلانو فانت هوف السائقان اليافعان حياتيهما، بعد تعرضت سياراتيهما لحادثة قبل أن تصدمها سيارة أخرى على سرعة عالية.
وحين سئل عن رغبته في تنفيذ نظام جديد للسلامة لتجنب تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، أجاب راسل: "كان ذلك موقفاً لا يطاق".
وأكمل: "أنت ضمن منعطف ’أعمى’، [حيث تقترب السيارات بسرعة] 250 كم/ساعة، مباشرة على خط التسابق مع نصف السيارة مقلوبة. [كنت] في انتظار وقوع الكارثة".
وأضاف: "لحسن الحظ، كانت بيني وبين السيارة خلفي 10 ثوان، وأعتقد أنه كانت هناك 10 أو 12 ثانية قبل أن يتم تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية"
وأردف: "لكن في فترة 10 ثوان، يمكن أن تمر خمس، ست، سبع سيارات لو حصل ذلك في اللفة الأولى من السباق".
واسترسل: "أعتقد أننا بحاجة إلى إيجاد طريقة لتفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية تلقائياً - في غضون نصف ثانية أو أقل لأن تلك الثواني تعني الكثير".
واختتم: "الأرواح معرضة للخطر. لقد رأينا ذلك في سبا مرات عديدة سابقاً. أعتقد أنه حان الوقت مع التقنيات التي باتت لدينا لاتخاذ خطوات في هذا المجال.
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