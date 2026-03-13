حصل السائقون أخيرًا على إطارات "سوفت"، وهو ما سمح لهم بالضغط بسرعة أعلى في المنعطفات واستخراج كامل قدرات سياراتهم، لكن كانت هناك استراتيجيّتان مختلفتان تمامًا، حيث دخل سائقو مرسيدس وفيراري وفيرستابن لإجراء محاولتين على ذات مجموعة الإطارات، بينما بقي البقيّة في خطّ الحظائر للاقتصار على محاولة وحيدة.

وفي حين كان سائقا مرسيدس متقاربين للغاية في أوّل مقطعين من الحلبة في اللفّة الأولى، فإنّ راسل حلّق في المقطع الأخير ليُسجّل زمنًا صاروخيًا بلغ 1:31.520 دقيقة متقدّمًا بـ 0.360 ثانية عن زميله.

وبالفعل لم تكن المحاولات الثانية أسرع مع تراجع حالة الإطارات، لكنّ أيًا من السائقين الآخرين لم يكن قادرًا على منافسة مرسيدس، ليضمن ثنائيّ السهام الفضيّة الصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق، بالرغم من أنّ ذلك يبقى مؤقّتًا بالنظر إلى التحقيق في واقعة إعاقة أنتونيللي للاندو نوريس في القسم الثاني.

وقدّم ثنائيّ مكلارين لفّتين جيّدتين ليضمن حامل اللقب لاندو نوريس انطلاقه من المركز الثالث أمام زميله أوسكار بياستري الخامس، بينما توسّطهما لويس هاميلتون سائق فيراري.

ولم تكن لفّة شارل لوكلير الأولى جيّدة على الإطلاق، وفي حين أنّه حسّن زمنه قليلًا في الثانية، فإنّه بقي على بُعد ثانية عن الصدارة واقتصر على المركز السادس.

وذهب المركز السابع إلى بيير غاسلي الذي تغلّب بشكلٍ لافتٍ على ثنائيّ ريد بُل ماكس فيرستابن وإسحاق حجار بينما تواجد أوليفر بيرمان بينهما.

Watch: اف1 في أسبوع: مرسيدس ترمي المنافسين بسهامها الفضية في ملبورن والجدل يتصاعد حول القوانين الجديدة

القسم الأوّل

لاحظ الجميع عودة فيراري إلى الجناح الخلفي الاعتيادي بعد تجربته في حصّة التجارب، وبالرغم من أنّه أثبت كفاءته، إلّا أنّ فيراري لم تكن متأكّدة من قدرته على تحمّل الأحمال الإضافيّة المسلّطة عليه طوال سباقٍ كامل.

ودخل الجميع بالطبع على إطارات "ميديوم" وفق ما تنصّ عليه القوانين في أوّل قسمين من تصفيات السباق القصير.

وسرعان ما أكّد فريق كاديلاك أنّ سيرجيو بيريز لن يُشارك في الحصّة بسبب اكتشاف وجود مشكلة في نظام الوقود ولم يكن من الممكن تصليحها قبل التصفيات.

وكان السائقون قادرين على تحسين الأزمنة بشكلٍ مستمر مع حرق الوقود وتحسّن حالة المسار، لكنّ راسل كان في الصدارة مجدّدًا.

في الأثناء كان ثنائيّ ويليامز كارلوس ساينز وأليكسندر ألبون أوّل الخارجين أمام ثنائيّ أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول اللذين كانا أبطأ بأكثر من ثانيتين ونصف عن الصدارة، بينما انضمّ فالتيري بوتاس إلى زميله بيريز في الصفّ الأخير في ظلّ بطء واضحٍ لكاديلاك.

القسم الثاني

استمرّت الأزمنة في التأرجح بشكلٍ كبير وسرعان ما دخل سائقا مرسيدس ولوكلير في فلك الـ1:32 دقيقة، بالرغم من حفاظ راسل على أفضليّة كبيرة في الصدارة.

وبالرغم من أنّ مكلارين كانت أقرب نسبيًا، فإنّ ريد بُل كانت تُعاني بشكلٍ واضح مع تأخّر سائقيها بأكثر من ثانية، واضطرّ فيرستابن لإلغاء محاولته الأخيرة بعد خطأ في المنعطف الأخير قبل بدايتها.

في الأثناء كان الوضع أكثر تقاربًا في الخلف على صعيد آخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الحاسم.

لكنّ نيكو هلكنبرغ سينطلق من المركز الـ 11 أمام إستيبان أوكون وليام لاوسون.

وبعد عبوره إلى القسم الثالث في تصفيات أستراليا، اكتفى غابرييل بورتوليتو بالمركز الـ 14 أمام آرفيد لينبلاد الذي خسر حصّة التجارب الحرّة بسبب مشكلة تقنيّة، بينما سينطلق فرانكو كولابينتو من المركز الـ 16.