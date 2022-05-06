راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز

لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت حتّى اقترب السائقون من أزمنة الحصّة الأولى سريعًا حتّى مع استخدام إطارات "ميديوم".

وتواصلت الأخطاء مع استمرار سعي السائقين لكسب الثقة واستكشاف حدود المسار.

لكنّ متاعب كارلوس ساينز الإبن تواصلت وهو ما يضع بعض نقاط الاستفهام حول سلسلة حوادثه الأخيرة، إذ فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الـ 14 واصطدمت سيارته بالجدار الجانبي ما أدّى إلى كسر نظام تعليقها ورفع العلم الأحمر.

وحاول الإسباني الاعتذار من فريقه قائلًا: "آسفٌ يا شباب".

وواجه ماكس فيرشتابن مشكلة في سيارته، حيث طلب منه مهندسه وضع بعض الإعدادات والعودة مباشرة إلى خطّ الحظائر، وبدأت الأدخنة بالظهور في القسم الخلفي من سيارته مع اشتعال النيران في مكابحه الخلفيّة اليمنى، وواصل القبل عبر اللاسلكي: "لا يُمكنني توجيه السيارة".

لكنّه تمكّن من الوصول بها إلى مرآب فريقه، لكنّه حُرم من إكمال أيّ لفّة في هذه الحصّة.

وبعد استئناف الحصّة لبضع دقائق، عاد العلم الأحمر ليُرفع مجدّدًا بسبب مواجهة نيكولاس لاتيفي لمشكلة في علبة تروسه وتوقّف سيارته على المسار، وهو ما حرم الفرق والسائقين وقتًا ثمينًا لمحاكاة المسافات الطويلة.

ونجح راسل في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع بـ 1:29.938 دقيقة وكان السائق الوحيد القادر على كسر عتبة الـ 90 ثانية.

وتفوّق البريطاني الشاب بعُشرٍ من الثانية على لوكلير، حيث بدا مرتاحًا أكثر مع سيارة "دبليو13" بعد تحديثاتها الأخيرة التي تبدو واعدة.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز الذي تفوّق بـ 0.029 ثانية على لويس هاميلتون، وذلك في ظلّ تواصل التقارب الكبير في الأداء بين مختلف السائقين.

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا أمام لاندو نوريس وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

أمّا الصيني جو غوانيو فقد تواجد في المركز الثامن بشكلٍ لافت أمام إستيبان أوكون، في حين أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل.

وتواصلت الأخطاء أثناء محاكاة المسافات الطويلة، وكانت الانزلاقات حاضرة بقوّة، ومجدّدًا كانت الوتيرة متقاربة في الأمام، بالرغم من أنّ الكفة سارت لصالح فيراري وريد بُل حينها.

نتيجة الحصّة: