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فورمولا 1 / جائزة ميامي الكبرى تقرير التجارب

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز

سجّل جورج راسل الزمن الأسرع خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة ميامي الكبرى منتشيًا بتحديثات مرسيدس ليتفوّق على شارل لوكلير سائق فيراري بعُشرٍ من الثانية، في الوقت الذي تعرّض فيه كارلوس ساينز الإبن لحادثٍ جديد، بالتوازي مع مشكلة لماكس فيرشتابن.

راسل يضع مرسيدس في صدارة التجارب الثانية في ميامي وحادث جديد لساينز

لم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت حتّى اقترب السائقون من أزمنة الحصّة الأولى سريعًا حتّى مع استخدام إطارات "ميديوم".

وتواصلت الأخطاء مع استمرار سعي السائقين لكسب الثقة واستكشاف حدود المسار.

لكنّ متاعب كارلوس ساينز الإبن تواصلت وهو ما يضع بعض نقاط الاستفهام حول سلسلة حوادثه الأخيرة، إذ فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الـ 14 واصطدمت سيارته بالجدار الجانبي ما أدّى إلى كسر نظام تعليقها ورفع العلم الأحمر.

وحاول الإسباني الاعتذار من فريقه قائلًا: "آسفٌ يا شباب".

وواجه ماكس فيرشتابن مشكلة في سيارته، حيث طلب منه مهندسه وضع بعض الإعدادات والعودة مباشرة إلى خطّ الحظائر، وبدأت الأدخنة بالظهور في القسم الخلفي من سيارته مع اشتعال النيران في مكابحه الخلفيّة اليمنى، وواصل القبل عبر اللاسلكي: "لا يُمكنني توجيه السيارة".

لكنّه تمكّن من الوصول بها إلى مرآب فريقه، لكنّه حُرم من إكمال أيّ لفّة في هذه الحصّة.

وبعد استئناف الحصّة لبضع دقائق، عاد العلم الأحمر ليُرفع مجدّدًا بسبب مواجهة نيكولاس لاتيفي لمشكلة في علبة تروسه وتوقّف سيارته على المسار، وهو ما حرم الفرق والسائقين وقتًا ثمينًا لمحاكاة المسافات الطويلة.

ونجح راسل في النهاية في تسجيل الزمن الأسرع بـ 1:29.938 دقيقة وكان السائق الوحيد القادر على كسر عتبة الـ 90 ثانية.

وتفوّق البريطاني الشاب بعُشرٍ من الثانية على لوكلير، حيث بدا مرتاحًا أكثر مع سيارة "دبليو13" بعد تحديثاتها الأخيرة التي تبدو واعدة.

وذهب المركز الثالث إلى سيرجيو بيريز الذي تفوّق بـ 0.029 ثانية على لويس هاميلتون، وذلك في ظلّ تواصل التقارب الكبير في الأداء بين مختلف السائقين.

وحلّ فرناندو ألونسو خامسًا أمام لاندو نوريس وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري.

أمّا الصيني جو غوانيو فقد تواجد في المركز الثامن بشكلٍ لافت أمام إستيبان أوكون، في حين أكمل كيفن ماغنوسن ترتيب العشرة الأوائل.

وتواصلت الأخطاء أثناء محاكاة المسافات الطويلة، وكانت الانزلاقات حاضرة بقوّة، ومجدّدًا كانت الوتيرة متقاربة في الأمام، بالرغم من أنّ الكفة سارت لصالح فيراري وريد بُل حينها.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 18 1:29.938    
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 21 1:30.044 0.106 0.106
3 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 19 1:30.150 0.212 0.106
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 18 1:30.179 0.241 0.029
5 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 20 1:30.372 0.434 0.193
6 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 20 1:30.535 0.597 0.163
7 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 20 1:30.547 0.609 0.012
8 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 24 1:30.860 0.922 0.313
9 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 20 1:30.861 0.923 0.001
10 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 19 1:30.921 0.983 0.060
11 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 9 1:30.964 1.026 0.043
12 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 23 1:31.208 1.270 0.244
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 23 1:31.260 1.322 0.052
14 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 23 1:31.393 1.455 0.133
15 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 21 1:31.587 1.649 0.194
16 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 23 1:31.631 1.693 0.044
17 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 21 1:31.710 1.772 0.079
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 14 1:32.913 2.975 1.203
19 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1      
20 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 0      
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