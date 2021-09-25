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راسل يضع عينيه على منصّة التتويج بعد تأهّله ثالثًا في روسيا

قال البريطاني جورج راسل أنّ إمكانيّات السرعة العالية على الخطوط المستقيمة على سيارته ويليامز "الزلقة" تعني استهدافه منصّة التتويج في سباق جائزة روسيا الكبرى.

راسل يضع عينيه على منصّة التتويج بعد تأهّله ثالثًا في روسيا

استغلّ البريطاني الانتقال إلى الإطارات الملساء في القسم الثالث من تصفيات سوتشي ليُحقّق المركز الثالث على شبكة انطلاق سباق الأحد خلف لاندور نوريس وكارلوس ساينز الإبن.

وفي حين أنّه يعي أنّ هناك بعض السيارات السريعة المنطلقة خلفه، بما فيها سيارتا مرسيدس إلى جانب سيرجيو بيريز سائق ريد بُل، إلّا أنّه يعتقد بأنّ هناك إمكانيّة لمواصلته المفاجآت.

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وبعد تصنيفه ثانيًا في سباق بلجيكا الممطر ومع تمتّع ويليامز بأفضليّة مريحة أمام ألفا روميو في ترتيب بطولة الصانعين، يعتقد راسل أنّه ليس لديه شيء ليخسره عبر المنافسة بكلّ ما لديه.

وقال البريطاني: "أتطلّع قدمًا للسباق حقًا. كانت وتيرتنا بكميّة وقود عالية بالأمس من بين الأفضل لنا هذا العام".

وأضاف: "لا نزال متأخّرين كثيرًا عن هؤلاء الشباب (نوريس وساينز) ومرسيدس التي ستنطلق خلفنا، لذا لدينا بعض المعارك التي تنتظرنا".

وأكمل: "لكنّنا ننزلق على الخطوط المستقيمة، ولدينا سرعة عالية جيّدة. لذا أجل، سنُحاول السعي وراء منصّة التتويج مجدّدًا. ليس لدينا شيء لنخسره".

وكان راسل أوّل سائقٍ ينتقل إلى الإطارات الملساء على حلبة سوتشي التي كانت في طور الجفاف، قبل أن يتبعه بقيّة السائقين في الدقائق الأخيرة من القسم الثالث.

لكن بعد تقديمه لنتيجة قويّة مفاجئة جديدة فقد كان البريطاني الشاب سعيدًا بطريقة مواصلة ويليامز هذه المفاجآت السارة.

وقال في هذا الصدد: "هذا جنوني. هذه المرّة الثانية ضمن الثلاثة الأوائل في غضون ثلاثة أحداث، لذا قام الفريق بعملٍ مدهش مجدّدًا".

وأضاف: "أجرينا توقّفنا في الوقت المناسب، وانتقلنا إلى الإطارات المناسبة. كان الوضع صعبًا على الحلبة. كان هناك خطٌ واحدٌ جاف، لذا إن كنت بعيدًا عنه ببضع سنتيمترات فستعبر على المناطق المبلّلة وسينتهي بك المطاف خارج المسار".

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