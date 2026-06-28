راسل يصمد أمام ضغط فيرستابن ليعود إلى نغمة الفوز مجددًا في سباق النمسا 

حقق جورج راسل أخيرًا فوزه الثاني في موسم الفورمولا 1 لعام 2026 بعدما انتصر في جائزة النمسا الكبرى، منطلقًا من المركز الأول، ومتقدمًا على ماكس فيرستابن.

وعبر سائق مرسيدس خط النهاية متقدمًا بفارق 1.6 ثانية على بطل العالم وسائق ريد بُل ماكس فيرستابن، بينما أكمل زميله في الفريق ومنافسه على اللقب كيمي أنتونيللي منصة التتويج بحلوله في المركز الثالث.

ويعد هذا أول انتصار لـ راسل منذ سباق افتتاح الموسم في ملبورن، بعد بداية مخيبة نسبيًا لموسم 2026، في الوقت الذي حقق فيه أنتونيللي خمسة انتصارات خلال تلك الفترة ليتصدر بطولة العالم.

لكن انسحاب السائق الإيطالي البالغ من العمر 19 عامًا في برشلونة، في السباق الذي فاز به لويس هاميلتون، منح راسل الفرصة المثالية لتقليص الفارق في البطولة بعد إنهائه سباق إسبانيا في المركز الثاني.

وتبع السائق البالغ من العمر 28 عامًا ذلك بانتزاع قطب الانطلاق الأول من شارل لوكلير على حلبة ريد بُل رينغ، بعد حادث ماكس فيرستابن في نهاية التجارب التأهيلية، بينما اصطف هاميلتون وأنتونيللي في الصف الثاني.

وانطلق السائقون الأربعة جميعهم على الإطارات المتوسطة، وشهدت اللفة الأولى إثارة كبيرة، إذ حافظ راسل على الصدارة، بينما خرج أنتونيللي عن المسار عند المنعطفين الأول والثالث، قبل أن يتجاوز هاميلتون زميله في فيراري شارل لوكلير عند المنعطف الخامس.

ووضع ذلك السائق المونغاسكي تحت ضغط مباشر من أنتونيللي، الذي نجح رغم ذلك في الحفاظ على المركز الرابع، قبل أن يشن متصدر البطولة هجومه عند المنعطف الأول في اللفة الثانية.

ورغم أنه تقدم مؤقتًا، فإنه خرج عن حدود الحلبة كما حدث في اللفة الأولى، واضطر إلى إعادة المركز الثالث قبل الوصول إلى المنعطف الثالث، ما فتح الباب أمام ماكس فيرستابن، الذي كان يحتل المركز الخامس.

ولم يضع سائق ريد بُل أي وقت، فتجاوز أنتونيللي عند المنعطف الخامس، ثم تخطى لوكلير عند المنعطف التالي، قبل أن يبدأ في تقليص الفارق مع هاميلتون.

وأدى ذلك إلى صراع شرس بين بطلي العالم السابقين، إذ اندفع فيرستابن إلى داخل المنعطف الثالث في اللفة الحادية عشرة، قبل أن يستعيد هاميلتون المركز عند المنعطف الخامس، ثم أكمل دفاعه الناجح عند المنعطف التالي.

ودفع ذلك فيرستابن إلى الخروج على الحصى عند مخرج المنعطف، ما أثار اعتراضات بطل العالم أربع مرات، قبل أن يستأنف الصراع بعد أول نافذة لتوقفات الصيانة، حيث حافظ الجميع على مراكزهم.

لكن في هذه المرة، نجح فيرستابن أخيرًا في انتزاع المركز الثاني من هاميلتون مجددًا عند دخوله إلى المنعطف الثالث في اللفة الثانية والعشرين، قبل أن يستعيد سائق فيراري المركز عند المنعطف الخامس.

إلا أن فيرستابن تعلم من المحاولة السابقة، التي كان فيها على الجهة الخارجية عند المنعطف السادس، فاختار هذه المرة الدخول من الجهة الداخلية للمنعطف نفسه لينهي أخيرًا هذا الصراع المباشر بين السيارتين.

وبعد ثلاث لفات فقط، أجرى هاميلتون توقفه الثاني، منتقلًا من الإطارات القاسية إلى اللينة، بعدما فقد كارلوس ساينز الطاقة بشكل مفاجئ وتوقف بجوار جدار الصيانة، ما أدى إلى تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

لكن منافسي هاميلتون بقوا على الحلبة، رغم أن أنتونيللي كان قد دخل إلى الصيانة قبل ثوانٍ فقط من سيارة الأمان الافتراضية، وفي الهواء النظيف بدأ فيرستابن بتقليص الفارق مع المتصدر راسل، بينما استمرت المعارك خلفهما.

وفي اللفة الثلاثين، تجاوز أنتونيللي شارل لوكلير وانتزع المركز الثالث عند المنعطف الخامس، قبل أن يتراجع سائق فيراري إلى المركز السادس خلف أوسكار بياستري ولويس هاميلتون بعد سبع لفات فقط.

وبحلول تلك المرحلة، كانت فيراري قد استسلمت للقتال على مراكز وسط النقاط، بعدما ابتعد ثنائي مرسيدس وماكس فيرستابن في المقدمة مع حلول نافذة التوقف الثانية.

وتوقف راسل مجددًا لتركيب الإطارات القاسية في اللفة الرابعة والأربعين، في الوقت الذي كان فيه فيرستابن قد قلص الفارق إلى أقل من ثانيتين، لكن بدلًا من الرد الفوري، قررت ريد بُل إبقاء سائقها الهولندي على الحلبة لخمس لفات إضافية.

واتضح في النهاية أن ذلك القرار كان خاطئًا، إذ خرج فيرستابن من الصيانة متأخرًا بفارق عشر ثوانٍ عن راسل، الذي استفاد من الإطارات الأحدث خلال تلك المرحلة، لينهي عمليًا آمال ريد بُل في الفوز.

وبذلك، بقي الفريق النمساوي يتحسر على ما كان يمكن تحقيقه، ورغم أن فيرستابن نجح في تقليص الفارق خلال اللفات الأخيرة، فإن راسل فعل ما يكفي لحسم الفوز.

ولم يكن أنتونيللي بعيدًا عن فيرستابن أيضًا، إذ أنهى السباق متأخرًا بفارق 0.3 ثانية فقط بعد ضغط متأخر، بينما جاء أوسكار بياستري في المركز الرابع بفارق 19.823 ثانية عن منصة التتويج، وأكمل لويس هاميلتون المراكز الخمسة الأولى.

ونجح إسحاق حجار، زميل فيرستابن في ريد بُل، ولاندو نوريس سائق مكلارين، في تجاوز شارل لوكلير خلال المراحل الأخيرة لينتزعا المركزين السادس والسابع، بينما أنهى سائق فيراري السباق في المركز الثامن، وحل ثنائي ريسينغ بولز، ليام لاوسون وأرفيد لينبلاد، في المركزين التاسع والعاشر.

وبهذه النتيجة، يواصل كيمي أنتونيللي تصدر بطولة العالم برصيد 171 نقطة، متقدمًا بفارق 40 نقطة على جورج راسل صاحب المركز الثاني، الذي تقدم بدوره إلى المركز الثاني في الترتيب العام متجاوزًا لويس هاميلتون، بعدما رفع رصيده إلى 125 نقطة.