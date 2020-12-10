راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

بعد قيادته البارعة في السباق الثاني في البحرين عندما سجّل مشاركته الأولى مع مرسيدس على إثر إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا، قال راسل أنّه يأمل أن تدفع تأديته توتو وولف مدير فريق مرسيدس للتفكير مليًا في خياراته للسائقين لموسم 2022 أو حتّى أبكر من ذلك.

وكانت تلك إشارة إلى المقعد المُجاور لهاميلتون في حال اختارت مرسيدس عدم الحفاظ على فالتيري بوتاس في المستقبل بعد تجديد عقد الفنلندي لموسم 2021 الصيف الماضي.

وعندما سُئل عن تلك التعليقات، قال راسل: "أجل، كانت تلك تعليقات مُهملة في تلك اللحظة الحامية".

وأضاف: "من الواضح أنّ العواطف تغمرك، لكن أجل لديّ عقدٌ للقيادة لصالح ويليامز في 2021".

وفي حال عودة هاميلتون نهاية هذا الأسبوع فسيعود راسل إلى صفوف ويليامز نهاية هذا الأسبوع، لكنّه سيعود محمّلًا بخبرة التسابق لصالح فريق الصدارة.

وعندماا سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الدروس التي تعلّمها، أجاب: "هناك الكثير".

وأضاف: "من الواضح أنّه لا يوجد الكثير لقوله إلى وسائل الإعلام كوني سأفشي ذلك حينها لبقيّة الفرق المنافسة".

وأردف: "لكنّ الشباب في مرسيدس يعملون بمستوى عالٍ جدًا وعلى أدقّ التفاصيل. لا يتركون أيّ شيء لا يعملون عليه، وذلك يُؤتي ثماره، لهذا السبب هم الأفضل وذلك سبب سيطرتهم".

وأكمل: "هناك عدّة أشياء يُمكنني جلبها معي إلى ويليامز: أن أكون سائقًا أفضل، وأتحلّى بالمزيد من الثقة وهناك أشياء أخرى سنُطوّرها من أجل دفع الفريق إلى الأمام".