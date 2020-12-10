فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 ساعات
:
10 دقيقة
:
50 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

تذاكر
المشاركات
التعليقات
راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

شدّد جورج راسل على قيادته لصالح فريق ويليامز خلال موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، واصفًا تعليقاته حيال إمكانيّة انضمامه إلى مرسيدس بشكلٍ دائم بـ "التعليقات المُهملة".

بعد قيادته البارعة في السباق الثاني في البحرين عندما سجّل مشاركته الأولى مع مرسيدس على إثر إصابة لويس هاميلتون بفيروس كورونا، قال راسل أنّه يأمل أن تدفع تأديته توتو وولف مدير فريق مرسيدس للتفكير مليًا في خياراته للسائقين لموسم 2022 أو حتّى أبكر من ذلك.

وكانت تلك إشارة إلى المقعد المُجاور لهاميلتون في حال اختارت مرسيدس عدم الحفاظ على فالتيري بوتاس في المستقبل بعد تجديد عقد الفنلندي لموسم 2021 الصيف الماضي.

وعندما سُئل عن تلك التعليقات، قال راسل: "أجل، كانت تلك تعليقات مُهملة في تلك اللحظة الحامية".

وأضاف: "من الواضح أنّ العواطف تغمرك، لكن أجل لديّ عقدٌ للقيادة لصالح ويليامز في 2021".

اقرأ أيضاً:

وفي حال عودة هاميلتون نهاية هذا الأسبوع فسيعود راسل إلى صفوف ويليامز نهاية هذا الأسبوع، لكنّه سيعود محمّلًا بخبرة التسابق لصالح فريق الصدارة.

وعندماا سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الدروس التي تعلّمها، أجاب: "هناك الكثير".

وأضاف: "من الواضح أنّه لا يوجد الكثير لقوله إلى وسائل الإعلام كوني سأفشي ذلك حينها لبقيّة الفرق المنافسة".

وأردف: "لكنّ الشباب في مرسيدس يعملون بمستوى عالٍ جدًا وعلى أدقّ التفاصيل. لا يتركون أيّ شيء لا يعملون عليه، وذلك يُؤتي ثماره، لهذا السبب هم الأفضل وذلك سبب سيطرتهم".

وأكمل: "هناك عدّة أشياء يُمكنني جلبها معي إلى ويليامز: أن أكون سائقًا أفضل، وأتحلّى بالمزيد من الثقة وهناك أشياء أخرى سنُطوّرها من أجل دفع الفريق إلى الأمام".

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد

المقال السابق

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى تذاكر

الأكثر شعبية اليوم

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي

أحدث الأخبار

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

2
فورمولا 1

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

3
فورمولا 1

مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي

4
فورمولا 1

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

5
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

أحدث الأخبار

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021
فورمولا 1

راسل يُصرّ على أنّه سيقود لصالح ويليامز في 2021

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد
فورمولا 1

بوتاس يعترف بحاجته للتحسّن بعد سلسلة تأدياته الأخيرة في الفورمولا واحد

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون
فورمولا 1

راسل: مرسيدس أجرت تعديلات "طفيفة" لمساعدتي على التواجد داخل سيارة هاميلتون

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"
فورمولا 1

لوكلير بعد حادثته مع فيرشتابن في الصخير: "سأختار معاركي بشكل أفضل بعد ذلك"

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"
فورمولا 1

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

أحدث ملفات الفيديو

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا 02:25
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى 04:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة 07:53
فورمولا 1

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة

تطور شعار مكلارين عبر الزمن 02:45
فورمولا 1

تطور شعار مكلارين عبر الزمن

أجمل الصور من جائزة الصخير الكبرى 02:57
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الصخير الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.