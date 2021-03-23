راسل يُصبح مدير جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى

سينضمّ راسل في هذا الدور إلى المدير الآخر سيباستيان فيتيل وكذلك الرئيس أليكسندر فورز ضمن الجمعيّة التي تُمثّل مصالح جميع سائقي الفورمولا واحد.

وبحديثه عن استلامه لهذه المسؤوليّة، قال راسل أنّه فخورٌ بالثقة التي منحها إيّاه بقيّة السائقين.

وقال حيال ذلك: "إنّه شرفٌ وامتيازٌ أن يتمّ تعييني مديرًا لجي بي دي إيه".

وأكمل: "أقدّر دعم زملائي السائقين لثقتهم بي في هذا الدور وإدراك المسؤوليّة التي تأتي معه".

وأردف: "لعبت الجمعيّة دورًا جوهريًا في تشكيل السلامة في الفورمولا واحد طوال العقود الستّة منذ تأسيسها.

وكان غروجان قد لعب ذلك الدور لعدّة أعوام، لكنّه غادره على إثر نهاية مسيرته في الفورمولا واحد نهاية العام الماضي واتّجاهه إلى مسيرة جديدة في الإندي كار.

لكنّ الفرنسي سيبقى مستشارًا في عام 2021 للمساعدة على إكمال العمل المتواصل على صعيد السلامة والدروس التي تعلّمها من حادثه المروّع خلال جائزة البحرين الكبرى نهاية العام الماضي.

كما عيّنت الجمعيّة مديرها الأوّل غير السائق، وهي المستشارة القانونيّة أنستازيا فاول للمساعدة على دعم أعمال الجمعيّة وأنشطتها.