راسل يُصارع فيرستابن ويُعيد الثقة إلى مرسيدس مع قطب الانطلاق الأول في كندا 

وصلت مرسيدس إلى كندا بتحديثات جديدة، وبالفعل نجح راسل بترجمة كلّ ذلك إلى قطب انطلاق أول رائع في كندا.

ماكس فيرستابن ورغم معاناته في القسم الثاني، لكنه عاد بقوة كبيرة في الثالث، وعادل زمن راسل تماماً لكنه احتُسب ثانياً لأن راسل سجل الزمن السريع قبله.

لاندو نوريس تأهل ثالثاً لصالح مكلارين أمام زميله أوسكار بياستري، ودانيال ريكاردو سائق آربي.

وظهرت مرسيدس ومكلارين بوتيرة ممتازة على حلبة جيل فيلنوف، بينما عانت فيراري بشكل مفاجئ، والتحديات كانت بالمرصاد لفريق ريد بُل.

وفشل بيريز بالتأهل للقسم الأول، وكذلك فشل سائقا فيراري بالتأهل للقسم الثالث، أما فيرستابن فعانى بشكل واضح في القسم الثاني حيث وضع سيارته بالمركز السابع.

مجريات التصفيات

القسم الأول: تقلّب المراكز وخروج بيريز

منذ بداية الحصة، سُمع فريق مكلارين وهو يقول أن هناك بعض القطرات تتساقط على المسار، لكن لا شيء جدياً بعد.

وانطلقت السيارات جميعها على سوفت في محاولات سريعة لتسجيل أفضل أزمنة ممكنة.

وتقلب مركز الصدارة المؤقت بسرعة بين عدة سائقين من بينهم: لانس سترول، لاندو نوريس، جورج راسل، ومن ثم عاد نوريس وانتزعها قبل أن يحسّن سترول زمنه ليحتل المركز الثاني المؤقت بفارق 0.002 ثانية فقط خلف سائق مكلارين.

لكن ماكس فيرستابن دفع سيارته ريد بُل إلى المركز الأول بفارق 0.173 ثانية أمام نوريس، ليعود راسل ويقتنص الصدارة من الهولندي بفارق 0.126 ثانية.

في الطلعات الثانية، عادت تقلبات المراكز من جديد، ليقفز نوريس إلى الصدارة كاسراً حاجز الدقيقة و13 ثانية، مسجلاً دقيقة و12.959 ثانية.

وتواصلت الأزمنة بالتحسن، ليتقدم هاميلتون إلى الصدارة، لكن فيرستابن سجل لفة ممتازة وضعته بالمركز الأول بنهاية القسم.

يوكي تسونودا سجل ثاني أسرع الأزمنة أمام هاميلتون، أليكسندر ألبون، أوسكار بياستري ونوريس.

لكن كان من المفاجئ خروج بيريز من القسم الأول، وكان الفارق بينه وبين زميله فيرستابن يكاد يصل إلى ثانية واحدة.

وفشل فالتيري بوتاس (ساوبر)، إستيبان أكون (ألبين)، نيكو هلكنبرغ (هاس) وغوانيو جو (ساوبر) في التأهل كذلك.

القسم الثاني: معاناة فيرستابن وخروج سيارتي فيراري

قبل خروج السيارات شوهدت قطرات الأمطار التي باتت أكثر وضوحاً، مع توقعات بازدياد شدتها تدريجياً.

وقدم بياستري لفة ممتازة وضعته بالمركز الأول المؤقت قبل أن يقتنصه منه راسل على متن سيارة مرسيدس المحدثة.

وكان من الغريب ملاحظة تواجد فيرستابن خارج مراكز التأهل مع الوصول لمنتصف الوقت، قبل وضع سيارته بالمركز العاشر المؤقت.

ومع بداية الطلعات السريعة التالية، بدأت السيارات بتحسين أزمنتها ما دفع فيرستابن للخلف أكثر، لكن الهولندي عاد بلفة جيدة وضعته بالمركز الخامس المؤقت.

نوريس تسلق للمركز الأول مع دقيقة و12.201 ثانية، قبل أن يخطفه هاميلتون ويكسر حاجز الدقيقة و12 ثانية مسجلاً دقيقة و11.742 ثانية، لكن راسل تفوّق على زميله بأكثر من عُشري ثانية.

وهكذا انتهى القسم الثاني مع راسل أولاً أمام هاميلتون ونوريس، ومن ثم تسونودا أمام بياستري.

ألبون سادساً أمام فيرستابن، دانيال ريكاردو (آربي) وثنائي أستون مارتن: ألونسو وسترول.

فيراري فشلت بالتأهل مع لوكلير وساينز اللذين اشتكيا من ضعف التماسك، وكذلك لم يتأهل لوغان سارجنت، كيفن ماغنوسن، وبيير غاسلي.

القسم الثالث: صراع الجبابرة

سجل فيرستابن لفة متماسكة سريعة وضعته بالمركز الأول المؤقت. لكن سائقي مرسيدس: راسل وهاميلتون تقدما للمركزين الأول والثاني أمام فيرستابن بفارق واضح، ومن ثم بياستري.

وفي الطلعات السريعة التالية، تقدم بياستري للمركز الثاني فاصلاً سيارتي مرسيدس، قبل أن يتفوق عليه زميله نوريس.

وكان يبدو أن ريد بُل ومرسيدس، أرادتا الإبقاء على السائقين لآخر فترة ممكنة بهدف الاستفادة من حالة المسار.

وبدأ فيرستابن لفته السريعة الأخيرة بشكل مثالي مع أسرع مقطع أول طوال الحصة، ليحقق المركز الثاني لكن بنفس زمن راسل مع دقيقة و12:000 ثانية!

وهكذا انتهت الحصة مع راسل بالتأهل أولاً وبنفس الزمن تماماً أمام فيرستابن (حيث احتُسب قطب الانطلاق الأول لصالح البريطاني الشاب لأنه سجله قبل فيرستابن).

نوريس وبياستري بالمركزين الثالث والرابع لصالح مكلارين أمام ريكاردو وألونسو وهاميلتون الذي لم ينجح في لفته الأخيرة بتحسين زمنه.

بينما أكمل تسونودا، سترول وألبون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التصفيات