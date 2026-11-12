فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

راسل يشيد بولاء وولف بعد عودة مرسيدس إلى قمة الفورمولا 1: "لم يتم تعيين أي شخص أو الاستغناء عن خدماته"

أكد سائق مرسيدس أن الأشخاص الذين حصدوا لقب الصانعين هم أنفسهم الذين عاشوا مع الفريق سنواته الأربع الصعبة.

منشور: 12-11-2026

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جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وتوتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: مايكل بوتس

قال جورج راسل إن رفض توتو وولف إجراء تغييرات على فريق مرسيدس خلال سنواته الصعبة في حقبة السيارات ذات التأثيرات الأرضية كان أحد الأسباب الرئيسية لعودة الفريق إلى قمة الفورمولا 1.

وحسم الفريق المتمركز في براكلي لقبه التاسع في بطولة العالم للصانعين خلال جائزة ساو باولو الكبرى يوم الأحد، وهو لقبه الأول منذ نهاية سلسلة انتصاراته التي امتدت لثمانية ألقاب متتالية في عام 2021. وبين عامي 2022 و2025، أمضى الفريق أربعة مواسم دون نجاحات كبيرة، في ظل معاناته للتغلب على التحديات التي فرضتها سيارات التأثيرات الأرضية.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أوضح راسل إن الفريق حافظ على ثقته بأفراده رغم التراجع المفاجئ في الأداء.

حيث قال: "مررنا بالكثير من الأمور خلال تلك السنوات. لقد كانت فترات صعبة للغاية. لكنني أعتقد أن أحد الأمور التي أُعجب بها كثيرًا في أسلوب قيادة توتو هو أن الأشخاص الموجودين معنا اليوم هم أنفسهم الذين كانوا هنا خلال سنوات المجد، وهم أنفسهم الذين واجهوا الصعوبات بين عامي 2022 و2025. لم يتم تعيين أي شخص أو الاستغناء عن خدماته".

وأضاف: "يستحق كل فرد في الفريق الإشادة، لكن هناك تقديرًا كبيرًا بشكل خاص لتوتو بسبب ولائه وثقته بالأشخاص، حتى عندما كانت الأوقات صعبة".

وبدوره، سُئل وولف عن أهمية استقرار الفريق عقب سباق إنترلاغوس، مشيرًا هو الآخر إلى محدودية التغييرات في صفوف العاملين.

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إذ أكد أن الاستقرار كان "بالتأكيد أحد العوامل"، قائلًا: "لدينا أيضًا الكثير من الأشخاص الذين انضموا إلينا مؤخرًا، وأعتقد أن الكلمة التي أود اختيارها لوصف ذلك هي الأمان. كما تعلمون، نحن لسنا مؤسسة تعتمد سياسة التعيين والاستغناء عن الموظفين".

وأكمل: "نحن نوفر ثقافة وبيئة تتيحان لك تحقيق النجاح، وتسمحان لك بارتكاب الأخطاء والتعبير عن رأيك. وعلى المدى الطويل، أعتقد أن هذا هو ما تحتاج إليه لترسيخ هذه الثقافة داخل الفريق إذا كنت تريد تحقيق النجاح، ليس على مدار بضع سنوات فحسب، بل على مدى عقود طويلة".

واعترف أيضًا بأن تلك السنوات كانت أصعب على الفريق مما قد توحي به النتائج. فعند النظر إلى الأرقام، يظهر أن مرسيدس أنهت موسمين من تلك المواسم في المركز الثاني، لكن الفترة كانت صعبة على الفريق.

وقال وولف: "لم تكن الأمور سيئة إلى هذا الحد عند النظر إلى الأرقام المجردة، لكنها لم تكن جيدة من الناحية الشعورية. وأعتقد أن قدرة الفريق على الصمود، وتماسك الأشخاص خلال تلك الفترات الصعبة، كانا من العوامل المهمة".

وكان راسل، الذي انضم إلى الفريق في عام 2022، حاضرًا خلال جميع تلك المراحل. وشهد موسمه الحالي صعوبة كبيرة، بينما كان يتابع زميله كيمي أنتونيللي وهو يحسم لقب البطولة. ويحتل راسل الآن المركز الثالث في ترتيب السائقين، بفارق 17 نقطة خلف ماكس فيرستابن، مع تبقي 3 سباقات على نهاية الموسم.

وكان وولف قد أكد يوم الأحد أن لقب الصانعين يعود إلى راسل بقدر ما يعود إلى أي فرد آخر في الفريق، قائلًا: "نحن مدينون له بهذا الإنجاز".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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